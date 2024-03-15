Болгария с 1 апреля 2024 года начнет оформлять россиянам шенгенские визыБолгария с 1 апреля начнет оформлять россиянам шенгенские визы (ТАСС)

Больше половины (53%) россиян готовы работать без отпуска в течение трёх лет. Остальные 47% заявили, что нет такой суммы, ради которой стоит отказаться от отпуска на такой период. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру»