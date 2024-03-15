Болгария с 1 апреля 2024 года начнет оформлять россиянам шенгенские визыБолгария с 1 апреля начнет оформлять россиянам шенгенские визы (ТАСС)

Болгария с 1 апреля начнёт выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство этой страны в Москве.
«Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнётся после 1 апреля 2024 года. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге», —отметили в болгарской дипломатической миссии.При этом российские туристы смогут пользоваться выданными им до 31 марта 2024 года краткосрочными визами типа C (со сроком пребывания в стране до 90 дней), однако в ограниченном формате — с ними они смогут только въехать на территорию Болгарии, а также доехать до Румынии и Кипра. А вот выданные до того же 31 марта долговременные визы типа D (с разрешением на пребывание на территории республики более 90 дней позволят нашим соотечественникам кратковременные поездки в другие страны Шенгенской зоны.
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