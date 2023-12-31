Евросоюз ввёл для Румынии и Болгарии режим «частичного Шенгена»

Фото: iStock/Oleksandr_Filon
Совет Европейского союза впервые в истории континентального объединения ввёл режим «частичного Шенгена», причем сразу для двух стран — Болгарии и Румынии, пишет ТАСС.
До этого премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что Болгария и Румыния достигли принципиального соглашения с Австрией о вступлении в Шенгенскую зону. Венгрия также объявила о готовности снять вето на вступление Болгарии в Шенген — об этом сообщил глава МИДа страны Петер Сийярто после согласия Софии отменить увеличение сбора за транзит российского газа через Болгарию.
Читайте также:
Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Сийярто объяснил, почему Болгария решила отменить акциз на российский газ
В Италии анонсируют новое закрытие границ в шенгенской зоне
Артем Путинцев