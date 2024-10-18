«Вздутие и проблемы со стулом»: диетолог Круглова раскрыла, какие сладости опасны для здоровья

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Для кого-то конфеты — это любимая сладость, причём среди огромного многообразия видов у каждого сладкоежки есть свои вкусовые предпочтения: карамель, шоколад, леденцы, ириски и так далее.
Есть и другие, кто наотрез отказывает себе в удовольствии съесть конфету, считая её слишком сладким и калорийным продуктом и заменяя на «правильные сладости» — с сахарозаменителями.
Член Национальной ассоциация диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с «Радио 1» заявила, что конфеты — это еда, которая может присутствовать в рационе для разнообразия, но никаких полезных веществ из нее мы не получаем.
Она добавила, что у некоторых людей все-таки есть индивидуальная непереносимость и чувствительность к сахарозаменителям.
По ее рекомендациям, нужно употреблять сладости те, которые нравятся по вкусу, иначе организм не получит нужного удовольствия и будет просит еще.
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Член Национальной ассоциация диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с «Радио 1» заявила, что конфеты — это еда, которая может присутствовать в рационе для разнообразия, но никаких полезных веществ из нее мы не получаем.
«Есть такое понятие «дополнительный сахар», и его составляющая не должна превышать у взрослого человека 30-50 грамм в сутки. Если мы говорим про здорового человека без лишнего веса, то нет необходимости переходить на сахарозаменители. Если же все-таки есть риск того, что сахара в рационе слишком много, то можно частично использовать сахарозаменители. В целом они безопасны», — сказала эксперт.
Она добавила, что у некоторых людей все-таки есть индивидуальная непереносимость и чувствительность к сахарозаменителям.
«Есть сахарозаменители на основе спиртов, и при избыточном употреблении некоторые люди могут увидеть изменения в пищеварительной системе, например, боли в животе, вздутие, дискомфорт, нарушение стула», — поделилась диетолог.
По ее рекомендациям, нужно употреблять сладости те, которые нравятся по вкусу, иначе организм не получит нужного удовольствия и будет просит еще.
«Можно обратить внимание на сладости с яблочным пектином или другими фруктовыми соками: пастила, зефир, мармелад. Они содержат растворимые пищевые волокна, которые поддерживают микробиоту кишечника. Сухофрукты тоже содержат питательные вещества», — сообщила специалист.
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Анастасия Бондарева