Диетолог Соломатина объяснила опасность мальтита

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.
«Мальтит, как и многие другие сахарозаменители, – это многоатомный спирт. Он плохо усваивается нашим организмом и может вызывать в кишечнике повышение осмотического давления и вследствие этого метеоризм. А так как организм пытается от этого избавиться, возникает диарея», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
А врач-эндокринолог Карина Делова уточнила, что болевые и другие неприятные синдромы и ощущения могут возникать при большом объёме потребления этого продукта.
«При больших дозах, более 90 г в сутки, потребления мальтита могут возникнуть жидкий стул и достаточно выраженный болевой синдром в кишечнике. Также он будет перегружать печень при расщеплении. Поэтому во всем хороша рациональность потребления», — отметила в беседе с «Известиями» Делова.Ранее сообщалось, что десятки человек отравились после того, как съели зефир «Жизель», приобретенный в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».
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