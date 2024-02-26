Врач назвала опасные последствия сахарозаменителей

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В России 27 февраля перестанут использовать сразу 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия. Этот заменитель сахара часто используют худеющие.
Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», что норма сахара в день – 10% от рациона. Если человек съедает три-шесть ложек сахара в день, у него может развиться сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Чтобы сократить потребление сахара, специалисты советуют перейти на некалорийные сахарозаменители, к которым в том числе относится стевия. Однако они также могут привести к проблемам со здоровьем.
По словам врача из-за сладкого вкуса сахарозаменителей, организм также вырабатывает инсулин и повышает риск развития заболеваний.
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«Обычно, чтобы сократить калорийность рациона, рекомендуют заменить калорийные сахарозаменители на некалорийные. И обычно обращают внимание на стевия, сукралоза, эритритол, аспартам, если его не нагревать. Но исследования говорят, что напитки с этими же сахарозаменителями увеличивают риск сахарного диабета, как и сахар. Просто от сахара этот риск в два раза выше», — отметила специалист.
«Предполагается, что сахарозаменители негативно влияют на наш организм тем, что имеют сладкий вкус. Из-за него у нас вырабатывается инсулин. Также считается, что они негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, на микробиоту», — добавила Павлюк.Читайте также:
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Екатерина Шмакова