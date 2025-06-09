Больной раком король Карл III отказался от многолетней традиции
Король Великобритании Карл III, страдающий от онкологического заболевания, отказался от верховой езды, которая была его визитной карточкой при появлении на массовых парадах. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на английскую прессу.
14 июня, в день рождения монарха, его Величество и королева Камилла поедут от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии на карете, а не верхом. Таким образом будет нарушена многолетняя традиция. Официальная причина такого решения не называется. Британские журналисты предполагают, что это может быть связано с плохим самочувствием короля.
В феврале прошлого года стало известно, что у 75-летнего монарха диагностирован рак. Однако вид и стадия опухоли не раскрываются. Незадолго до оглашения этой новости Карл III перенес операцию по удалению доброкачественного образования в предстательной железе.
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