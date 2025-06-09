Больной раком король Карл III отказался от многолетней традиции

09 июня 2025, 10:45

Больной раком король Карл III отказался от верховой езды

Фото: iStock/IR_Stone

Король Великобритании Карл III, страдающий от онкологического заболевания, отказался от верховой езды, которая была его визитной карточкой при появлении на массовых парадах. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на английскую прессу.