Политолог Орлов прокомментировал разработку Великобританией дальнобойного оружия

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал разработку дальнобойного оружия Великобританией попыткой дестабилизации мировой ситуации, передает RT.
По мнению эксперта, соответствующее решение вызвано желанием Британии и Германии в очередной раз спровоцировать РФ на ответные действия и подлить масла в огонь конфликта на Украине. Орлов подчеркнул, что за этим может последовать новая гонка вооружений.
Сам выбор момента говорит о реальных намерениях западных стран по обострению отношений, заключил политолог.
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Екатерина Коршунова