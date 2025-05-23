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Политолог Орлов прокомментировал разработку Великобританией дальнобойного оружия

Политолог Орлов: разработка дальнобойного оружия Британией дестабилизирует
Фото: iStock/nevenmn

Фото: iStock/nevenmn

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал разработку дальнобойного оружия Великобританией попыткой дестабилизации мировой ситуации, передает RT.
По мнению эксперта, соответствующее решение вызвано желанием Британии и Германии в очередной раз спровоцировать РФ на ответные действия и подлить масла в огонь конфликта на Украине. Орлов подчеркнул, что за этим может последовать новая гонка вооружений.

Сам выбор момента говорит о реальных намерениях западных стран по обострению отношений, заключил политолог.

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Симоньян ответила русской поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде
22 мая 2025, 15:44

Маргарита Симоньян (Фото: www.kremlin.ru)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью французскому каналу GPTV ответила русской поговоркой на вопрос о том, как она относится к обвинениям RT в пропаганде.
«По себе людей не судят», — заявила медиаменеджер.

Симоньян подчеркнула, что настоящими пропагандистами являются BBC и CNN, которых признал таковыми даже их президент. Она добавила, что телеканал стал объектом геополитического давления из-за своей независимой позиции и стремления донести истину до граждан.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин вручил главреду RT Маргарите Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#телевидение
#маргарита симоньян
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Путин вручил Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
22 мая 2025, 15:39

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Президент России Владимир Путин вручил главному редактору RT Маргарите Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Награждение прошло в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.
Симоньян выразила благодарность, отметив, что хочет разделить эту награду с миллионами сограждан, которые, хотя и не присутствуют в зале, трудятся с такой же отдачей и патриотизмом, приводит ее слова RT.

Она также поблагодарила Путина за возможность служить Родине, подчеркнув свою гордость за это.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров был награжден орденом указом президента, изданным 21 марта, в день его 75-летия. Глава Министерства иностранных дел России получил эту награду «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, значительный вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, а также за многолетнюю продуктивную государственную деятельность».

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#маргарита симоньян
#владимир путин
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BI: ВМС США нанесли «крупнейший за всю историю» удар с авианосца
22 мая 2025, 00:23

Фото: iStock/Wirestock

Истребители ВМС США 1 февраля нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца, сбросив более 56 тысяч килограммов боеприпасов по позициям исламистских группировок в Сомали. Об этом сообщил портал Business Insider (BI) со ссылкой на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций Джеймса Килби, передает ТАСС.
В операции участвовали 16 палубных истребителей F/A-18 Super Hornet, вылетевших с авианосца Harry Truman, находившегося в Красном море.

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Килби подчеркнул масштаб миссии, отметив, что это рекордный объем боеприпасов, примененных в рамках одной атаки с авианосца. По его данным, цели удара включали инфраструктуру террористических формирований.

Ударная группа кораблей, включавшая авианосец, была развернута осенью для поддержки операций США на Ближнем Востоке, в том числе против хуситов в Йемене.

28 апреля сообщалось о том, как истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал за борт авианосца Harry S. Truman в Красном море. 7 мая стало известно, что ещё один истребитель F/A-18, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, вновь упал в Красное море.

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#операции
#истребители
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Захарова высказалась о цели поездки Зеленского в ЮАР словами «так у него гастроли»
Захарова сыронизировала, комментируя цели поездки Зеленского в ЮАР
21 мая 2025, 20:46

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала цель поездки Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), заявив, что он отправился туда на гастроли.
Дипломат опубликовала в своём Telegram-канале пост с ответом на вопрос, ранее заданный президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи с главой ЮАР Сирилом Рамафосой американский лидер рассказал, что позвонил Зеленскому, но узнал, что тот находится в рабочей поездке в ЮАР. Тогда Трамп задался вопросом, что украинский политик там делает.

«Так у него гастроли», – с юмором ответила Захарова.
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Лавров «заинтересовался» адресами симпатичных армянских студенток
ТАСС: Лавров пошутил об адресах красивых армянских студенток
21 мая 2025, 17:59

Сергей Лавров (фото: Telegram @MID_Russia)

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про адреса симпатичных студенток из Армении. Видео выступления министра в российско-армянском университете представило ТАСС.
Перед началом сессии вопросов и ответов модератор встречи попросила студентов представляться, указывая имя, фамилии, место работы или учёбы. Лавров добавил, что семейное положение можно не раскрывать, дабы не терять время и сразу переходить к вопросам.

Однако ректор вуза Эдвард Сандоян подхватил слова политика и заявил: «Нет, ну если девочки симпатичные, семейное положение актуально, это надо сказать». В ответ на это Лавров пошутил: «Если симпатичные – нужен просто адрес, зачем семейное положение?».

Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Армению для участия в переговорах со своим коллегой Араратом Мирзояном. Это первый с июня 2022 года визит российского политика в Ереван.

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