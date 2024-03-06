Большинство молдаван выступают против объединения с Румынией

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Большинство граждан Молдавии все еще выступают против объединения двух стран. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в Молдавии опроса, которые размещены на сайте Университетского фонда Черного моря.
Согласно данным опроса жителей, за объединение Молдавии с Румынией в ходе исследования высказались 37,8% опрошенных, против - 50%. Присоединение Молдавии к НАТО одобрили бы 28,5% респондентов, а 55,4% выступили бы против. За интеграцию страны в Евросоюз выступили 54,5% молдаван, а против высказались 30,5%.
При этом, вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) поддержали бы 41,5% опрошенных, а не согласились бы с этим 38,9%.
В январе президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте российско-украинского конфликта республика может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. При этом президент подчеркнула, что это подобное решение должно быть принято гражданами в рамках демократии.
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При этом, вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) поддержали бы 41,5% опрошенных, а не согласились бы с этим 38,9%.
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Мария Федоровцева