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Политолог Антон Хащенко заявил о том, что сегодня Украина и Молдавия как страны-члены ЕС для Евросоюза неинтересны.
«Сегодняшний день говорит о том, что Украина в том виде, какая она есть сейчас, со своим руководством им не нужна. Что касается Молдавии, то она также Евросоюзу особо не нужна. Мирную гипотетическую Украину хотя бы можно раскачать с точки зрения экономики, а Молдавия — это просто ярмо себе на шею повесить», – прокомментировал в беседе с м RuNews24.ru Хащенко.
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