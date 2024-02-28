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Молдавия обвинила Приднестровье в пропаганде после обращения за помощью к РФ

В Молдавии назвали пропагандой обвинения ПМР в экономической блокаде
28 февраля 2024, 19:30
Фото: iStock/arrarorro

Фото: iStock/arrarorro

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян обвинил властей Приднестровья в пропагандистских заявлениях.
Ранее в этот день власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обратились к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующую резолюции приняли съездом депутатов всех уровней республики.

Серебрян подчеркнул, что Правительство Молдавии и Бюро по реинтеграции не принимают пропагандистские заявления Тирасполя, поскольку Приднестровье извлекает выгоду из политики мира, безопасности и экономической интеграции с Евросоюзом, которую продвигает Кишинёв. Он добавил, что это выгодно всем жителям, вне зависимости от того, на каком берегу Днестра они проживают.


Напомним, что Приднестровье добивалось выхода из состава Модавии ещё в годы СССР, опасаясь присоединения страны к Румынии. В 1992 году Молдавия попыталась силой исправить ситуацию, однако этого сделать не удалось, а Приднестровье стало территорией, фактически вышедшей из-под контроля Кишинёва. В настоящее время на территории республики проживает 60% русских и украинцев.

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#россия
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#экономика
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«Безумное заявление»: Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и НАТО
Филиппо призвал выйти из ЕС и НАТО после слов фон дер Ляйен о войне с РФ
28 февраля 2024, 19:26

Фото: iStock/Olivier DJIANN

После безумного заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о войне с Россией, Франции необходимо срочно выйти из НАТО и ЕС, с таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Урсула фон дер Ляйен только что сделала безумное заявление о «грядущей войне» с Россией, к которой мы должны «подготовиться»! Давайте выйдем из ЕС и НАТО и защитим мир», — призвал Филиппо.

Политик отметил, что глава Еврокомиссии произнесла эти слова сразу после того, как большинство европейских лидеров отвергли не менее безумную идею французского лидера Эммануэля Макрона об отправке военнослужащих в зону спецоперации на Украине.

Напомним, в Германии заметили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц буквально поставил Макрона на место. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#россия
#украина
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«Поставил на место»: В Германии пришли в шок от резкого манёвра Шольца в отношении Макрона
Tagesspiegel: Шольц поставил Макрона на место после слов о ВС НАТО на Украине
28 февраля 2024, 18:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил президента Франции Эммануэля Макрона на место после его слов о военнослужащих НАТО на Украине, об этом пишет немецкое издание Tagesspielgel.
Напомним, Макрон, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские страны обсуждают вопрос об отправке на поля специальной военной операции на Украине военнослужащих из стран Европы и Североатлантического альянса. Шольц же, в ответ на это выступление Макрона, напомнил французскому лидеру, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.

«До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место», — пишет автор статьи.

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#франция
#германия
#европа
#нато
#украина
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В Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко и захвата власти в Белоруссии
VRT: экс-военные и силовики учатся в Польше для госпереворота в Белоруссии
28 февраля 2024, 18:36

Фото: iStock/liaksandr Bukatsich

Представители террористической организации BYPOL, приближенные к белорусской оппозиции, проходят обучение на польских полигонам, чтобы потом осуществить военный переворот в Белоруссии. Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT, ссылаясь на лидера организации Александра Азарова.
Он рассказал, что у организации имеется план по свержению президента Белоруссии Александра Лукашенко. В настоящее время члены BYPOL проходят обучение на полигонах в Польше, где их обучают бывшие сотрудники спецназа.

По словам Азарова уже сотни человек прошли такое обучение. Также частью подготовки к госперевороту является организации диверсий на железных дорогах в Белоруссии, которые были реализованы в первые недели проведения Россией спецоперации на Украине.

Уточним, что BYPOL признана Верховным судом Белоруссии террористической организацией в августе 2022 года. Эта группировка была создана в 2020 году на территории Польши бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии.

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#белоруссия
#польша
#политика
#военные
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Эрдоган предложил провести переговоры России и Украины в Турции
28 февраля 2024, 18:29

Фото: сайт Кремля

Турция вновь готова провести переговоры России и Украины. Об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что переговоры можно провести в Стамбуле, как это было ранее.

Эрдоган напомним, что Турция выступает за территориальную целостность Украины и прикладывает все усилия, чтобы защитить права крымских татар. Также он неоднократно заявлял, что турецкая сторона готова содействовать в восстановлении Украины после завершения конфликта.

Вместе с тем, турецкий президент заявил, что доволен мирным планом Зеленского и призвал решать проблемы с помощью переговоров. Для этого он готов предоставить площадку на территории своего государства.

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#турция
#россия
#украина
#переговоры
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Asia Times: НАТО не сможет снарядить войска при войне с Россией
28 февраля 2024, 18:26

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО может столкнуться с проблемами по вопросам нехватки вооружений и экипировки для военных в случае войны с Россией. Об этом пишет Asia Times в статье под заголовком «Действительно ли НАТО готова к войне с Россией?».
«Существенная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении», — говорится в материале.

При этом подчеркивается, что поставки Украине техники и боеприпасов наглядно продемонстрировали отсутствия у НАТО запасов и производственных мощностей для обеспечения длительного современного конфликта. Автор полагает, что это связано с давней стратегией военного блока, которая предполагает возможность боевых действий до тех пор, пока есть оружие.

Ранее издание Telegraph писало, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину застало страны Запада врасплох. В статье говорилось, что уже не в первый раз самостоятельный подход Макрона застал врасплох нескольких союзников, включая Великобританию, которая заявила, что не планирует отправлять солдат на помощь Киеву. В НАТО сказали то же самое.

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#макрон
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«Латвийская диктатура»: Захарова прокомментировала угрозы Риги голосующим на выборах
Захарова: угрозы голосующим на выборах президента РФ – «латвийская диктатура»
28 февраля 2024, 18:15

Фото: iStock/iDymax

Угрозы Латвии привлекать к ответственности людей, которые собираются участвовать в российских президентских выборах в посольстве РФ – это проявление «латвийской диктатуры». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что власти могут приравнять участие в президентских выборах в посольстве РФ в Риге к поддержке СВО.

Уточним, что в прибалтийской республике действительно действует уголовная ответственность за оправдание российской специальной военной операции на Украине.

По словам Захаровой, такие действия властей страны являются проявлением «латвийской диктатуры».

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#мария захарова
#мид рф
#латвия
#россия
#выборы
#президент
#посольство
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В Подмосковье стартовали тренировки по безопасности избирателей во время выборов
28 февраля 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Представители около 100 подмосковных территориальных избирательных комиссий приняли участие в тренировке по обеспечению безопасности избирателей во время голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Члены избиркомов, сотрудники полиции и других ведомств учились обеспечивать безопасность при возникновении террористической угрозы во время проведения голосования на выборах президента. Тренировка проходила на смоделированном избирательном участке. Сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, аварийно-спасательных и неотложных служб вместе с членами участкового избиркома отработали алгоритм действий с момента обнаружения похожего на взрывное устройство предмета до завершения работы оперативных служб», – говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
Там отметили, что подобные тренировки проводятся во всех городских округах Московской области.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – 15, 16 и 17 марта.

К выборам в Подмосковье откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Также жители Подмосковья смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.

С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.

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#безопасность
#тренировки
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Песков прокомментировал заявление о «нейтрализации» Калининграда
Песков: Калининград всегда будет российским регионом
28 февраля 2024, 17:43

Фото: iStock/Mikhail Sedov

Россия будет принимать дополнительные меры безопасности на фоне нарастающей угрозы со стороны НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, в случае вступления России в прямое столкновение с НАТО.

Песков, комментируя это заявление, сообщил, что сейчас действительно идёт активное расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры Альянса в сторону российских границ и враждебная риторика со стороны страны НАТО. Всё это даёт основания России обеспокоиться и принять меры для обеспечения дополнительной безопасности.

Вместе с тем он подчеркнул, что Калининградская область всегда будет российским регионом.

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#калининград
#дмитрий песков
#россия
#кремль
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Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России
28 февраля 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

Новая стратегия научно-технологического развития страны утверждена указом президента России Владимиром Путиным. Текс документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства определил основные цели и задачи в сфере научно-технологического развития и установил меры поддержки со стороны правительства.

Прежде президент неоднократно указывал на то, что Россия должна самостоятельно обеспечивать себя технологиями. Он назвал науку двигателем прогресса и подчеркнул, что ее нужно развивать, чтобы улучшить качество жизни людей и безопасность страны в общем.

По словам Владимира Путина, к развитию собственных программ Россию подтолкнула враждебная политика Запада и санкционное давление.

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#россия
#политика
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#путин
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