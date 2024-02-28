Молдавия обвинила Приднестровье в пропаганде после обращения за помощью к РФ

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Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян обвинил властей Приднестровья в пропагандистских заявлениях.
Ранее в этот день власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обратились к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующую резолюции приняли съездом депутатов всех уровней республики.
Серебрян подчеркнул, что Правительство Молдавии и Бюро по реинтеграции не принимают пропагандистские заявления Тирасполя, поскольку Приднестровье извлекает выгоду из политики мира, безопасности и экономической интеграции с Евросоюзом, которую продвигает Кишинёв. Он добавил, что это выгодно всем жителям, вне зависимости от того, на каком берегу Днестра они проживают.
Напомним, что Приднестровье добивалось выхода из состава Модавии ещё в годы СССР, опасаясь присоединения страны к Румынии. В 1992 году Молдавия попыталась силой исправить ситуацию, однако этого сделать не удалось, а Приднестровье стало территорией, фактически вышедшей из-под контроля Кишинёва. В настоящее время на территории республики проживает 60% русских и украинцев.
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Серебрян подчеркнул, что Правительство Молдавии и Бюро по реинтеграции не принимают пропагандистские заявления Тирасполя, поскольку Приднестровье извлекает выгоду из политики мира, безопасности и экономической интеграции с Евросоюзом, которую продвигает Кишинёв. Он добавил, что это выгодно всем жителям, вне зависимости от того, на каком берегу Днестра они проживают.
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Анастасия Чинкова