Бомбы в петардах: россиян предупредили о провокациях ВСУ в Новый год

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Председатель Центра избиркома Элла Панфилова на заседании ЦИКа заявила, что нужно объявить бойкот петардам. Она сослалась на полученную от правоохранительных органов информацию, о том, что ВСУ провезли в Россию партию петард, которые содержат детонирующее вещество взрывного действия.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с «Радио 1» заявил, что если ВСУ, действительно, заслали заряженные чем-то петарды в Россию, то появляются вопросы к таможенному контролю и спецслужбам, которые должны контролировать ситуацию.
По его словам, ВСУ безразлично физическое воздействие взрывчатки, потому что важным является реакция общества.
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«Мы обсуждали, что даже через иконы отправляли взрывчатые вещества. Такие факты неоднократны. Спецслужбы наши это предотвращали. Задача врагов — расшатать наше общество. Если они имеют проблемы или, грубо говоря, неуспехи на фронте, то у них ничего не остается, как сеять панику в нашем государстве», — объяснил эксперт.
По его словам, ВСУ безразлично физическое воздействие взрывчатки, потому что важным является реакция общества.
«Если бабушка взорвала петарду в торговом центре, куда пришли детишки с родителями, то вы представляете, какая реакция будет. Они этого и добиваются», — заключил Гончаров.
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Анастасия Бондарева