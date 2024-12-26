На Украине ответили на дерзкий выпад в адрес России

Фото: iStock/alzay
Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X напомнила бывшему послу США в России Майклу Макфолу, что именно Владимир Зеленский отказался заключить перемирие на Рождество.
Ранее экс-дипломат осудил Россию за то, что украинцам «приходится прятаться в бомбоубежищах во время праздника».
Напомним, в этом месяце премьер Венгрии Виктор Орбан высказал российскому лидеру Владимиру Путину идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали и Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, а Зеленский ответил категоричным отказом.
Читайте также:
На Западе заявили о катастрофическом поражении ВСУ в Курской области
На Украине объяснили невозможность переговоров с Россией
Российский военный на себе вынес с поля боя двух раненых бойцов под минометным обстрелом
«Из-за чего украинцы продолжают страдать?» — ответила ему риторическим вопросом журналистка.
Напомним, в этом месяце премьер Венгрии Виктор Орбан высказал российскому лидеру Владимиру Путину идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали и Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, а Зеленский ответил категоричным отказом.
Читайте также:
На Западе заявили о катастрофическом поражении ВСУ в Курской области
На Украине объяснили невозможность переговоров с Россией
Российский военный на себе вынес с поля боя двух раненых бойцов под минометным обстрелом
Екатерина Коршунова