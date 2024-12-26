Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Лавров раскрыл, как происходит выбор цели для поражения на Украине

Лавров раскрыл, как происходит выбор цели для поражения на Украине

Лавров: Россия выбирает цели поражения на Украине исходя из угроз
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

ВС РФ выбирают цели для поражения на Украине исходя из угроз для России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью российским и зарубежным СМИ.
«Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины. Мы поражаем те точки, из которых ведется обстрел наших территорий», — пояснил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия бьет только по тем целям, от которых исходит угроза для России и ее жителей. По его словам, выбор ВС РФ может падать на военные объекты, предприятия оборонной промышленности, а также центры принятия решений в Киеве.



Однако Россия никогда не станет бить по гражданским целям, так как такие шаги противоречат правилам Москвы.

Читайте также:

Франция по закрытым каналам связывалась с Россией по важному вопросу

Лавров: словом из трех букв Зеленский обозначил саммит по Украине

Лавров счел мозг Зеленского непостижимым для нормальных людей
#россия
#франция
#военные
#предприятия
#выбор
#вс рф
#обстрел
#лавров
Шесть россиянок отправились на спецоперацию из СИЗО
Хадулаев: шесть женщин отправились на спецоперацию из СИЗО в Махачкале
26 декабря 2024, 12:32

Фото: iStock/sakhorn38

Шесть женщин из следственного изолятора в Махачкале подписали контракт с Минобороны РФ и отправились в зону спецоперации. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев
«Вчера из СИЗО-1 Махачкалы в зону СВО отправились шесть женщин, проходящих по различным уголовным делам», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому подсудимым предоставляется возможность заключить контракт с Минобороны. Ранее это могли сделать только подследственные или осужденные.

Читайте также:

«За мой счет кутила»: лишившийся глаза на СВО россиянин о бросившей его жене

Выплаты и льготы для бойцов ВС РФ: что положено участникам СВО

Российский военный на себе вынес с поля боя двух раненых бойцов под минометным обстрелом
#владимир путин
#президент
#указ
#сизо
#telegram
#контракт
#сво
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров оценил легитимность Верховной рады для переговоров с РФ
Лавров: Верховная Рада может быть легитимной для ведения переговоров с РФ
26 декабря 2024, 12:29

Фото: istockphoto/olegda88

Верховная рада Украины с ее спикером могут быть легитимными органами для переговоров с российской стороной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства.
Лавров сослался на слова российского президента Владимира Путина о конституции Украины, по которой республиканский парламент и его спикер легитимны.

Дипломат резюмировал, что Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, но только, если он учтет требования РФ.

Перед этим Лавров подчеркивал, что России нужны юридические гарантии, а не «перемирие». По его словам, в случае «перемирия» Киев перегруппирует силы.

Владимир Путин предлагал Киеву урегулировать кризис миром летом этого года, но на той стороне предложение проигнорировали.

Читайте также:

Лавров раскрыл, как происходит выбор цели для поражения на Украине

Франция по закрытым каналам связывалась с Россией по важному вопросу

Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря
#мир
#украина
#россия
#верховная рада
#мид рф
#сергей лавров
#переговоры
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Франция по закрытым каналам связывалась с Россией по важному вопросу
Лавров: Франция предлагала РФ наладить диалог по Украине без участия Киева
26 декабря 2024, 12:12

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Франция по закрытым каналам несколько раз предлагала России помочь наладить диалог по Украине, причем без участия Киева. Об этом в интервью российским и зарубежным СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров рассказал, что Франция по закрытым каналам несколько раз связывалась с российской стороной с предложением помочь наладить диалог по украинскому вопросу.

«Кстати, без всякой Украины. Просто диалог по украинскому вопросу в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет: ни слова об Украине без Украины. Мы не отказываемся от контактов, готовы послушать», — отметил Лавров.

При этом он подчеркнул, что параллельно с этими предложениями Франция выступает с предложением об отправке так называемых миротворческих войск на Украину и обучает на своей территории боевиков ВСУ.

Читайте также:

Лавров: словом из трех букв Зеленский обозначил саммит по Украине

Лавров счел мозг Зеленского непостижимым для нормальных людей

Лавров прокомментировал удары ВСУ по РФ
#франция
#нарушение
#саммит
#всу
#зеленский
#запад
#лавров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотники атаковали Волгоградскую область
Обломки БПЛА ВСУ упали на территорию промпредприятия в Волгоградской области
26 декабря 2024, 12:01

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Обломки одного из сбитых украинских беспилотников в Волгоградской области упали на территории промпредприятия. Об этом заявил глава российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация региона в Telegram-канале.
По его словам, в ночь на 26 декабря дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на регион. Глава области подчеркнул, что в результате нападения дронов никто не пострадал. Также нет повреждений среди гражданских и военных объектов.

«Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы», — рассказал Бочаров.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Три БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, один — над Воронежской областью, а еще один — над Белгородской областью.


Читайте также:

Наступление под Суджей, выход ВСУ из Покровска, контратаки в Курской области: последние новости СВО

ПВО России уничтожила 5 украинских беспилотников за ночь

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть ущерб
#минобороны рф
#ночь
#бпла
#возгорание
#регион
#ущерб
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ признались, что Украина больше не может вести боевые действия
Генерал ВСУ Романенко призвал к прекращению боевых действий
26 декабря 2024, 11:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина больше не может вести боевые действия из-за нехватки ресурсов. Такое заявление сделал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
«Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий», — заявил Романенко в интервью YouTube-каналу «UkrLife».

Однако он считает, что Украине стоит продолжать бороться за условия мира, которые будут приемлемы для страны.

Ранее украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что при отсутствии стабильности на фронте, а также жесткой позиции Кремля, ведение переговоров между Россией и Украиной невозможно. Он пояснил, что у избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пока нет настоящего мирного плана. По словам Фесенко, Кремль занял крайне жесткую позицию, что также затрудняет начало переговоров.

Читайте также:

На Украине сделали неожиданное заявление о России

Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря

На Западе рассказали о крахе логистики ВСУ в зоне СВО
#кремль
#страны
#youtube
#интервью
#заявление
#политолог
#сво
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«За мой счет кутила»: лишившийся глаза на СВО россиянин о бросившей его жене
Боец СВО из Подмосковья заявил, что жена потратила выплаты и бросила его
26 декабря 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Жена бойца спецоперации из Подмосковья потратила выплаты военного и бросила его, рассказал участник боевых действий журналистам. Его историю опубликовал портал Regions.ru.
«Я был под обстрелами с сослуживцами, а она за мой счет кутила. По морям ездила, присвоила мои кровные (...) Теперь же я с одним глазом, контуженный, без здоровья и денег», — пояснил Владимир Д.
Известно, что женщина до этого была в отношениях с мигрантом, который обманул ее и бывшим бандитом. Прежние партнеры оставили ей двоих детей, у одного из которых детский церебральный паралич (ДЦП).

Владимир, с его слов, «согласился взять ответственность за них». Когда мужчину ранили, супруга не купила ему билеты домой, ведь денег, по ее словам, уже не осталось. Более того, она сняла многомиллионную сумму, развелась с ним в одностороннем порядке, а в квартире сменила замки.

Читайте также:

Названный Кадыровым заказчиком расправы сенатор захотел построить центр для бойцов СВО

На Западе заявили о катастрофическом поражении ВСУ в Курской области

Выплаты и льготы для бойцов ВС РФ: что положено участникам СВО
#мир
#россия
#россияне
#подмосковье
#сво
#семья
#война
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названный Кадыровым заказчиком расправы сенатор захотел построить центр для бойцов СВО
Меликов: сенатор Керимов захотел построить центр для бойцов СВО в Дагестане
26 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Сенатор Сулейман Керимов, названный главой Чечни Рамзаном Кадыровым заказчиком расправы над ним, захотел построить реабилитационный центр для бойцов СВО в Дагестане. Об этом говорится в Telegram-канале администрации главы региона.
Работу над созданием центра планируют начать в 2025 году. По словам главы республики Сергея Меликова, соответствующая инициатива поддержана федеральным фондом «Защитники Отечества».

Уточняется, что Керимов и его помощники еще не давали комментариев по данному вопросу. Меликов также поручил региональному Минимуществу представить несколько вариантов земельных участков для будущего учреждения.

Напомним, в октябре текущего года после инцидента со стрельбой в центре Москвы Рамзан Кадыров рассказал о попытке заказать на него покушение. По его словам, расправу над ним пытались учинить депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор Керимов.

Читайте также:

Назвали организатора слухов о покушении на Рамзана Кадырова

В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о покушении на него

Депутат Госдумы Барахоев отверг обвинения Рамзана Кадырова в попытке покушения
#заявление
#сво
#дагестан
#военные
#рамзан кадыров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ: с организаторами покушения на военного Минобороны РФ был связан его водитель
26 декабря 2024, 11:17

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Покушение на одного из руководителей Минобороны РФ хотели совершить с помощью его водителя, тестя агента Украины, передает «Россия 24», ссылаясь на ФСБ.
«Подобраться к этому офицеру он должен был через своего тестя, водителя Минобороны», — указывается в журналистском сюжете.
Как добавили в ФСБ, силовики сорвали целую серию покушений на руководство Минобороны, высшая мера наказания в виде пожизненного лишения свободы грозит четырем фигурантам.

Известно, что спецслужбы Украины хотели взорвать одного из руководителей Минобороны РФ дистанционно бомбой, замаскированной под переносное зарядное устройство (пауэрбанк).

«Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», — сказал задержанный.

Несколько дней назад в Москве на Рязанском проспекте был взорван начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов. Взрывное устройство было прикреплено к самокату, стоящему рядом с подъездом офицера.

Читайте также:

Свидетели подтвердили причастность Курбанова к убийству Кириллова

Появились кадры задержания убийцы генерал-лейтенанта Кириллова

Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#взрыв
#теракт
#покушение
#минобороны рф
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе заявили о катастрофическом поражении ВСУ в Курской области
Меркурис: ВСУ терпят катастрофическое поражение под Курском
26 декабря 2024, 11:07

Фото: iStock/zabelin

Украинские войска терпят катастрофическое поражение в Курской области. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге.
По мнению эксперта, ситуация выглядит очень мрачной. Меркурис отметил, что ВСУ в регионе становятся все более деморализованными по мере того, как готовятся к возможным боям за Суджу.

Он утверждает, что ​для Киева нет смысла бороться за эти позиции.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Читайте также:

На Украине объяснили невозможность переговоров с Россией

Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря

В Великобритании ответили на вопрос о целях поддержки Украины
#режим
#всу
#минобороны
#удар
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате