Лавров раскрыл, как происходит выбор цели для поражения на Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
ВС РФ выбирают цели для поражения на Украине исходя из угроз для России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью российским и зарубежным СМИ.
«Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины. Мы поражаем те точки, из которых ведется обстрел наших территорий», — пояснил Лавров.
Он подчеркнул, что Россия бьет только по тем целям, от которых исходит угроза для России и ее жителей. По его словам, выбор ВС РФ может падать на военные объекты, предприятия оборонной промышленности, а также центры принятия решений в Киеве.
Однако Россия никогда не станет бить по гражданским целям, так как такие шаги противоречат правилам Москвы.
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