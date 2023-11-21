Бородин предложил запретить иноагентам въезд в Россию

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Иностранным агентам могут запретить въезд в РФ.
Baza пишет, что инициатива принадлежит главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Он направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, где просит рассмотреть возможность внесения поправок N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Из его предложения следует, что российским гражданам, живущим за рубежом, которые числятся иноагентами и продолжают критиковать Россию и её руководство, нужно запретить въезд на территорию РФ.
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Из его предложения следует, что российским гражданам, живущим за рубежом, которые числятся иноагентами и продолжают критиковать Россию и её руководство, нужно запретить въезд на территорию РФ.
«В целях обеспечения внутренней безопасности», сказано в проекте.На данный момент в реестр иноагентов внесено более 700 физических лиц и организаций.
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Мария Фирсова