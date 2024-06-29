Бриг под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников в Петербурге

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Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.
Шествие брига стало завершением традиционного праздника «Алые паруса». Корабль проплыл мимо Троицкого и Дворцового мостов вдоль Дворцовой площади.
Шоу сопровождалось салютами. Перед проходом брига «Россия» состоялся концерт на Дворцовой площади. В число участников вошли IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу и другие звезды.
Напомним, шоу традиционно проводится в конце июня после сдачи выпускниками всех экзаменов. На организацию праздника «Алые паруса» в этом году из бюджета Санкт-Петербурга было выделено 34,9 млн рублей. В 2024 году путь судна стал длиннее.
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Шоу сопровождалось салютами. Перед проходом брига «Россия» состоялся концерт на Дворцовой площади. В число участников вошли IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу и другие звезды.
Напомним, шоу традиционно проводится в конце июня после сдачи выпускниками всех экзаменов. На организацию праздника «Алые паруса» в этом году из бюджета Санкт-Петербурга было выделено 34,9 млн рублей. В 2024 году путь судна стал длиннее.
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Екатерина Коршунова