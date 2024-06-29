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Бриг под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников в Петербурге

29 июня 2024, 07:49
Фото: iStock/David_Bokuchava

Фото: iStock/David_Bokuchava

Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.
Шествие брига стало завершением традиционного праздника «Алые паруса». Корабль проплыл мимо Троицкого и Дворцового мостов вдоль Дворцовой площади.

Шоу сопровождалось салютами. Перед проходом брига «Россия» состоялся концерт на Дворцовой площади. В число участников вошли IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу и другие звезды.



Напомним, шоу традиционно проводится в конце июня после сдачи выпускниками всех экзаменов. На организацию праздника «Алые паруса» в этом году из бюджета Санкт-Петербурга было выделено 34,9 млн рублей. В 2024 году путь судна стал длиннее.

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Воробьев исключил строительство концертного зала на месте «Крокуса»
Губернатор Воробьев: концертного зала на месте «Крокуса» больше не будет
29 июня 2024, 07:08

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут. Об этом сообщает РИА Новости.
В марте текущего года компания-владелец «Крокус Сити Холла» пообещала восстановить объект после теракта, однако позже глава Московской области не исключил, что на месте «Крокуса» может быть построен памятный сквер.

Ранее глава республики Сергей Меликов заявил, что координация деятельности боевиков, которые принимали участие в терактах в Дагестане, была более глубокой, чем при нападении на «Крокус Сити Холл». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#теракт
#крокус сити холл
#андрей воробьёв
#строительство
#подмосковье
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Очередь в детский сад: как в нее встать и как проверить
29 июня 2024, 05:58

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

2024 ​год объявлен ​Годом семьи в России. Государство делает особый упор ​в вопросе поддержки воспитания детей, чему способствуют и детские сады. Подробнее о том, как записать ребенка в детский сад, в материале «Радио 1».

Обстановка с записью в детский сад в 2024 году

И что предлагают улучшить.
По словам Владимира Путина, на данный момент проблемы детсадовских мест полностью решена в 64 регионах России. Вместе субъекты Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов до сих сталкиваются с проблемой недостатка мест, для решения которых начиная с 2025 года начнется финансирование детсадовских учреждений из федерального бюджета.

Когда нужно вставать в очередь в детский сад

Постановка ребенка в детский сад предполагает, что чем раньше – тем лучше. По закону это можно сделать почти сразу после появления малыша на свет, как только он получит свидетельство о рождении.

С какого возраста ребенка, в какое время года лучше

В 1-1,5 года можно отдать малыша в ясли. Тем не менее специалисты рекомендуют делать в это в крайнем случае, так как маленькие дети нуждаются в постоянном контакте с мамой. Возраст, когда психика подготовлена к посещению детского сада, – три года. Поэтому рекомендуется отдавать ребенка в данном возрасте и, что важно, в последний месяц лета, что позволит плавно войти в осеннее межсезонье и снизить риск заболеваний.

Как встать в очередь в детский сад в 2024 году

Порядок постановки в очередь регулируется местным законодательством, но есть и универсальные способы записи ребенка в детский сад.

Обратиться напрямую в детский

Заявление можно составить на приеме у заведующей, дополнив его пакетом необходимых документов. На руки родители получают талон, который подтверждает постановку на учет. Раз в год, весной, необходимо посещать детский сад для подтверждения того, что место все еще необходимо.

Через МФЦ

Требуется прийти в отделение, получить талон электронной очереди и дождаться приема. После нужно заполнить бланк заявления и приложить к нему пакет документов. Заявление получит индивидуальный номер для отслеживания в очереди.

С помощью госуслуг

На главной странице нужно выбрать раздел «Дети. Образование», после – услугу «Запись в детский сад» и заполнить заявление. В нем укажите дату, когда желаете отправить ребенка в детский сад, предпочтения по группе и график пребывания. Также можно выбрать несколько подходящих детских садов. После регистрации заявки и подтверждения указанных данных в личный кабинет будет отправлено уведомление о регистрации. Оно включает в том числе индивидуальный номер для отслеживания заявки.

Перечень документов для записи в детсад

Независимо от способа подачи заявления – лично или через портал «Госуслуги» – необходимы следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, подтверждающий личность родителя или законного представителя.
2. Свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий личность ребенка.
3. Документ, подтверждающий место жительства ребенка (так, например, может помочь справка с места жительства или свидетельство о регистрации).
4. Документов, подтверждающие право на льготы при зачислении в детский сад.

Как проверить очередь в детский сад

Для проверки очередь в детский сад необходимо:
1. Зайти на портал «Госуслуги».
2. На главной странице в разделе «Сервисы» найти «Проверка заявления в детский сад».
3. Нажать «Проверить».
Далее потребуется выьбрать способ проверки – по СНИЛС ребенка или родителя или по персональным данным ребенка – и ввести информацию для проверки статуса очереди.

Кто имеет право попасть в детский сад без очереди

Внеочередным правом на зачисление в детский сад обладают дети:
1. Прокуроров.
2. Судей.
3. Чернобыльцев.
4. Сотрудников Следственного комитета (СК) РФ.
5. Граждан из подразделений особого риска.
6. Погибших участников боевых действий на Украине.

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#детский сад
#ребёнок
#мфц
#госуслуги
#заявление
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Суд признал побегом участие фигуранта уголовного дела в СВО
Суд в Москве заочно арестовал фигуранта уголовного дела, отправившегося на СВО
29 июня 2024, 04:57

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский районный суд Москвы признал как побег отправку мужчины в зону проведения специальной военной операции (СВО). Прецедент был создан делом Андрея Кочанова, касающегося бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) ​«Омега групп», сообщается «Ъ».
По данным издания, судебный процесс над мужчиной и другими девятью обвиняемыми продолжается более года. Кочанов, который по решению суда находился под домашним арестом, должен был отправиться в Ростов-на-Дону, подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону боевых действий.

Однако суд счел это неубедительным. Андрея Кочанова потребовали заочно арестовать и направить в СИЗО.

Уточняется, что в случае судебных прений в соответствии с действующим законодательством, могут заключить контракт с МО РФ и уехать на СВОЙ только подследственные или уже осужденные лица.

Ранее сообщалось, что в Абакане суд приговорил военнослужащего к пяти годам лишения свободы за уклонение от службы.

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#сво
#обвинение
#ростовская область
#минобороны рф
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Астроном Вибе прокомментировал результаты исследования астероида американским аппаратом
28 июня 2024, 22:08

Фото: iStock / buradaki

В астероиде Бенну, который исследовал американский космический аппарат, найдены соединения фосфора, которые могут образовываться в водной среде. Это говорит о том, что либо сам астероид, либо его часть контактировала с жидкой водой.
Такое мнение высказал завотделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Ранее сообщалось, что исследование образцов с астероида, собранных в ходе миссии OSIRIS-REx, показало наличие фосфата магния-натрия – вещества, которое на Земле встречается в минералах, геологических образованиях и живых организмах. Это открытие стало неожиданностью для учёных NASA.

По мнению исследователей, наличие фосфата магния-натрия говорит о том, что Бенну мог отколоться от планеты или луны, покрытой океаном. Кроме того, исследование подтвердило, что астероид богат углеродом, азотом и органическими соединениями, которые являются необходимыми компонентами жизни.
«В данном случае речь о происхождении жизни не идёт. Это постепенное исследование различных химических соединений, которые могут быть связаны с жизнью, и того, как они распределены по Солнечной системе, как они там эволюционируют», – пояснил Вибе в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он назвал результат миссии интересным, но не согласился с тем, что он открывает перед человечеством новые горизонты. Ничего принципиально нового мы не узнали, пояснил учёный.

Более подробно об этом исследовании читайте на сайте.

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#астероид
#наука
#аппарат
#учёный
#ран
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Синоптик Позднякова предсказала рекордную жару в Москве в начале июля
28 июня 2024, 21:53

Фото: iStock / SUNG YOON JO

С первых чисел следующего месяца температура в Московском регионе достигнет отметки в +30°С, и 2-3 июля в столице будет побит рекорд максимальной температуры.
Такой прогноз дала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Рекорд в 1890 году составлял 31,9°С, а в 1917-м 32,2°С. Сейчас температура близка к рекордной. Такой зной жители столичного региона переносят сложно. Как долго сохранится жара, сказать трудно. Разные модели показывают по-разному. Погоду определяет сейчас один антициклон, а потом придет следующи, и мы будем находиться между ними», – уточнила метеоролог в беседе с Общественной Службой Новостей.
Уже в субботу, по словам Поздняковой, ожидается максимальная 27… 28°С, а самый жаркий период придётся пережить именно в начале июля.

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#погода
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#подмосковье
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#москва
#рекорд
#температура
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Риелтор Апрелев предсказал падение спроса на первичном рынке жилья после 1 июля на 40%
28 июня 2024, 21:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Окончание программы льготной ипотеки на новостройки приведёт к резкому сокращению первичного рынка недвижимости – вплоть до 40%.
Такой прогноз дал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

По словам эксперта, это неизбежно спровоцирует снижение цен на квартиры в строящихся домах уже к концу года. Если к этому прибавится повышение процентной ставки по семейной ипотеке, то рынок может сократиться ещё сильнее.
«С 1 июля в России завершается неадресная программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках. Её запустили в 2020 году на фоне коронавирусных ограничений, чтобы стимулировать рынок, и несколько раз продлевали. Теперь же ипотека на первичном рынке ничем не будет отличаться от ипотеки на вторичном. Кроме того, с начала июля в стране должна завершиться программа семейной ипотеки, но её власти намерены продлить до 2030 года», – напомнил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, сейчас в России наметился рыночный перекос между первичным и вторичным жильём.
«Рынок вторички не имел никаких льготных программ и с декабря прошлого года живёт в условиях 16-процентной ключевой ставки. Это уже привело к коррекции цен в сторону снижения – теперь они учитывают ипотеку под 18%, а также к трёх-четырёхкратному снижению числа сделок в этом сегменте. При этом на рынке первички в условиях низких процентных ставок цены на жильё остаются высокими. В итоге квартиры в строящихся домах стоят на 15-20% дороже, чем в уже построенных. Из-за этого теряется смысл покупки жилья в новостройке», – пояснил специалист.
По его словам, доля льготной программы на рынке – около 40 % от всех продаж новостроек. Её завершение должно этот перекос исправить. При этом на вторичном рынке жилья это почти никак не отразится и в основном затронет сегмент новостроек.

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#жилище
#строительство
#квартиры
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Синоптик Ильин спрогнозировал жаркий июль в Москве и Подмосковье
28 июня 2024, 20:58

Фото: iStock / olgalngs

Весь июль в Московском регионе будет очень жарким – с 30-градусной температурой воздуха. Лишь в редкие дни она будет опускаться до +23…+26°С.
Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Сильная жара в Москве связана с антициклоном. Сначала к нам пришёл антициклон из Скандинавии, а сейчас он трансформировался и в скором времени объединится с азовским антициклоном. Он всегда несёт жаркую погоду в центр европейской части России», – сказал метеоролог в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом Ильин добавил, что пришедшая в Москву и Подмосковье 30-градусная жара сохранится как минимум до середины следующей недели.

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#прогноз погоды
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В Щёлково состоялся межмуниципальный форум «Управдом»
28 июня 2024, 20:44

Фото: администрации г. о. Щелково

В Щёлково прошел Третий межмуниципальный форум «Управдом», собравший представителей шести округов Подмосковья для обсуждения актуальных вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
Основная цель мероприятия заключалась в улучшении взаимодействия между муниципальными властями, управляющими компаниями и жителями для эффективного решения проблем, связанных с коммунальными услугами и благоустройством. В форуме приняли участие представители Правительства Московской области, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, администраций муниципалитетов, а также общественные деятели и активисты.

«В каждом муниципалитете Московской области есть множество успешных практик благоустройства, реализованных с участием населения. Для муниципального сообщества страны опыт Подмосковья очень ценен, и ВАРМСУ готова помогать в его тиражировании», — отметила Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.
Форум «Управдом» в Подмосковье проводится с 2014 года и стал важной платформой для обмена опытом и выработки конструктивных решений по улучшению системы предоставления услуг ЖКХ. Участники форума делились успешными практиками взаимодействия с жителями и представляли предложения по совершенствованию работы с управляющими компаниями, а также задавали вопросы представителям профильных ведомств и организаций.

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#сво
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Эксперт Голицына посоветовала выключить смартфон на несколько дней после падения в воду
28 июня 2024, 20:06

Фото: iStock / Pinkypills

Быстрое выключение смартфона при падении в воду может спасти его.
Об этом сообщила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
«Если смартфон оказался под водой, необходимо действовать немедленно. Сначала нужно выключить его и не пытаться включить, чтобы избежать короткого замыкания. Затем надо удалить лишнюю воду с поверхности тряпкой или бумажным полотенцем», – посоветовала Голицына в беседе с «Газетой.Ru».
Если модель телефона позволяет извлечь батарею, это нужно сделать сразу. Также рекомендуется достать SIM-карту. Их лучше просушивать отдельно.

Не нужно использовать фен или другие нагревательные приборы для ускорения процесса сушки. Это может повредить электронику внутри смартфона. Нельзя также оставлять телефон под прямыми солнечными лучами.
«Когда смартфон визуально высохнет, следует оставить его на несколько часов или даже суток для окончательного высыхания. Затем можно попытаться включить устройство и проверить его работоспособность», – добавила эксперт.
Если после всех этих манипуляций мобильный телефон не включается или работает нестабильно, рекомендуется обратиться в сервисный центр.

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