SHAMAN, 35 млн рублей и выпускники ПТУ: «Алые паруса» в Питере в 2024 году, кто выступит и как попасть

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Вскоре в России пройдет грандиозный праздник выпускников «Алые паруса». В этот день в акваторию Невы войдёт фрегат с алыми парусами – символом любви и надежды. Когда зародилось торжество, как и когда пройдет праздник и кто выступит перед выпускниками, расскажет редакция «Радио 1».
«Алые паруса»: история праздника, откуда название
Автор знаменитой повести «Алые паруса» Александр Грин дописал произведение в 1922 году. Именно с этим событием связано появление парусника с алыми парусами на берегах Невы. Однако символом празднования выпускных вечеров алые паруса стали гораздо позже. Впервые несколько школ Ленинграда объединились, чтобы провести праздник на берегу Невы, в разгар белых ночей в 1968 году.
Для ленинградских выпускников это было настоящим событием, а галиот «Секрет» стал с тех пор символом праздника. Первым кораблем, прошедшим по Неве с алыми парусами в 1969 году, стала шхуна с яхт-клуба.
Как проходил праздник «Алые паруса» впервые
В 1969 году на стрелке Васильевского острова и на Дворцовой набережной собрались более 25 000 выпускников. Старт мероприятию дал парадный строй эскадры катеров с почётным эскортом барабанщиков и фанфаристов. От стен Петропавловской крепости в сторону Стрелки Васильевского острова отошел катер, на котором юноша и девушка держали горящие факелы. Ими были зажжены Ростральные колонны, что ознаменовало начало праздника.
Корабль с алыми парусами двигался вдоль набережной, а выпускники с восхищением наблюдали за театрализованным представлением, которое развернулось прямо на палубе корабля.
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Кто был организатором праздника
Постановщиком грандиозного мероприятия, которое вошло в историю города, стал Георгий Товстоногов (главный режиссёр Большого драматического театра). Организацией первого официального общегородского праздника выпускников занимались: директор Ленинградского Дворца пионеров им. Жданова – Чернякова Галина Михайловна и первый заместитель директора – Буланкова Лидия Петровна.
Однако в 1979 году масштабное празднование прекратилось. Такое решение было принято из-за беспорядков на улицах города. На праздник порой приходили выпускники ПТУ, позволяющие выпить лишнего, что приводило к конфликтам и дракам.
Путин рассказал, как предложил возродить праздник «Алые паруса»
Праздник «Алые паруса» вновь стал отмечаться в 2005 году. Тогда президент России Владимир Путин рассказал, что предшествующие годы были сложными: царила безработица, многие жили за чертой бедности, еще существовали отголоски событий на Кавказе. 2005 год стал периодом движения вперед. Городским властям и народу хотелось показать, что наступили перемены, поэтому было предложено возродить праздник «Алые паруса», сообщил президент.
Путин рассказал, что впервые обратил внимание на этот праздник уже будучи студентом университета.
«Университет у нас сам находится, как известно, на берегу Невы. Один из первых праздников, конечно, помню. Ярко, красиво, интересно», — заявил глава государства.
Как и когда пройдет праздник «Алые паруса» в 2024 году
Шоу традиционно проводится в конце июня после сдачи выпускниками всех экзаменов. Дата праздника в 2024 году уже определена. Шествия белоснежного корабля с алыми парусами запланировано в ночь с 28 на 29 июня. На организацию праздника «Алые паруса» из бюджета Санкт-Петербурга выделено 34,9 млн рублей. Бриг «Россия» уже спущен на воду, а на сцене Дворцовой площади уже начинают устанавливать световые приборы и аппаратуру.
Трансляцию праздника в прямом эфире традиционно будет вести Пятый канал. Он же выступит организатором водно-пиротехнического шоу.
В 2024 году путь судна станет длиннее. Бриг дойдет до финальной точки и совершит разворот. Начнется праздничная программа с масштабного концерта, на котором выступят популярные артисты. Затем пройдет световое и водно-пиротехническое шоу, после которого под залпы салюта бриг «Россия» пройдет по Неве.
Кто выступит перед выпускниками на «Алых парусах» 2024
Ожидается, что перед выпускниками выступят SHAMAN, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, ST, Юлианна Караулова. На участие в праздничном концерте уже подали заявки более 600 кандидатов, однако всем им предстоит пройти отбор жюри.
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