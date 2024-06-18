SHAMAN, 35 млн рублей и выпускники ПТУ: «Алые паруса» в Питере в 2024 году, кто выступит и как попасть

В последнее время участились случаи насилия над животными. Например, пару дней назад в Псковской области мужчина жестоко избил cвою собаку, после чего выкинул ее в мусорный бак. Все это снимал его пособник на видео. Собаку спасла местная девочка. Известно также, что в Дагестане возбудили уголовное дело о жестоком обращении с собаками после расстрела бездомышей в Кизилюрте.