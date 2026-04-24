Британка рассказала, что год ничего не делала на работе и «никто не заметил»
Об этом сообщает Daily Star.
Прежде чем стать телезвездой, Лейла Казим на протяжении почти десяти лет трудилась в одной из лондонских софтверных компаний. Первые годы ей нравилось работать, поскольку у нее был вдохновляющий руководитель. Однако после реструктуризации и смены руководства ее роль потеряла всякий смысл.
Тогда Казим решила провести своеобразный эксперимент: она полностью прекратила выполнять свои обязанности, чтобы проверить, как долго это останется незамеченным. Результат оказался шокирующим — никто не обратил на это внимания в течение целого года.
По словам сотрудницы, новый руководитель не понимал, чем именно она должна заниматься. Сама женщина чувствовала, что ее должность стала ненужной, а вся рабочая обстановка напоминала ей «запутанный фарс».
В знак протеста Лейла продолжала приходить в офис и имитировать активную деятельность. Основным инструментом для этого стала электронная таблица: люди видели на экране небольшие цифры и колонки, и им казалось, что сотрудница усердно работает.
На самом деле Казим в течение 10 месяцев планировала свои путешествия с будущим мужем: искала маршруты, бронировала отели и рассчитывала бюджеты. Чтобы создать видимость занятости, она отправляла несколько писем в неделю, перерабатывала чужие материалы в презентации PowerPoint или за 15 минут до совещания рисовала слайды с цифрами, которые начальник никогда не проверял. На совещаниях женщина уверенно докладывала об успехах фирмы, используя «нужные фразы».
