Приём заявок на чемпионат «Битва роботов» продлён до 27 апреля

Фото: bitvarobotov.tech

Организаторы продлили приём заявок на международный чемпионат по робототехнике «Битва роботов» до 27 апреля.



«Битва роботов» представляет собой зрелищный чемпионат и международную площадку для обмена опытом в сфере робототехники. Здесь встречаются изобретатели и лучшие технологические решения со всего мира, чтобы продемонстрировать своё мастерство. Мероприятие проходит с 2023 года.

Отмечается, что организаторы снизили минимальный возраст участников в дисциплине «Битва мини-роботов» с 10 до 8 лет (возраст участников команды на момент подачи заявки — от 8 до 17 лет). Заявочная кампания Международного чемпионата по битве роботов продлится до 27 апреля 2026 года. Подать заявку можно на сайте турнира.

Ольга Щелокова

