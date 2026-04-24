Приём заявок на чемпионат «Битва роботов» продлён до 27 апреля
Организаторы продлили приём заявок на международный чемпионат по робототехнике «Битва роботов» до 27 апреля.
«Битва роботов» представляет собой зрелищный чемпионат и международную площадку для обмена опытом в сфере робототехники. Здесь встречаются изобретатели и лучшие технологические решения со всего мира, чтобы продемонстрировать своё мастерство. Мероприятие проходит с 2023 года.
Отмечается, что организаторы снизили минимальный возраст участников в дисциплине «Битва мини-роботов» с 10 до 8 лет (возраст участников команды на момент подачи заявки — от 8 до 17 лет). Заявочная кампания Международного чемпионата по битве роботов продлится до 27 апреля 2026 года. Подать заявку можно на сайте турнира.
Читайте также: