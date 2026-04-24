Достижения.рф

Врач назвала основные симптомы заражения человека бешенством

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Водобоязнь, приступы беспокойства и тревоги являются основными симптомами острой фазы заболевания бешенством у человека. Об этом рассказала РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.



В острой стадии болезни у людей наблюдаются такие симптомы, как страх перед водой и приступы паники. Смерть наступает через несколько дней из-за паралича дыхания или остановки сердца. К сожалению, на сегодняшний день не существует эффективного лечения бешенства. Единственное, что может помочь, — это вакцинация, которую следует начинать как можно скорее после обращения за медицинской помощью, подчеркнула врач.

По её словам, инкубационный период может длиться от нескольких дней до года, в зависимости от количества вируса, попавшего в организм, и места укуса. Наибольшую опасность представляют укусы в голову, шею, руки, ноги и половые органы. Все, кто пострадал от укусов, царапин или слюны животных, должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью, включая хирургический осмотр и, при необходимости, курс антирабических прививок, отметила Семейкина.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0