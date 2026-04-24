Врач назвала основные симптомы заражения человека бешенством
Водобоязнь, приступы беспокойства и тревоги являются основными симптомами острой фазы заболевания бешенством у человека. Об этом рассказала РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
В острой стадии болезни у людей наблюдаются такие симптомы, как страх перед водой и приступы паники. Смерть наступает через несколько дней из-за паралича дыхания или остановки сердца. К сожалению, на сегодняшний день не существует эффективного лечения бешенства. Единственное, что может помочь, — это вакцинация, которую следует начинать как можно скорее после обращения за медицинской помощью, подчеркнула врач.
По её словам, инкубационный период может длиться от нескольких дней до года, в зависимости от количества вируса, попавшего в организм, и места укуса. Наибольшую опасность представляют укусы в голову, шею, руки, ноги и половые органы. Все, кто пострадал от укусов, царапин или слюны животных, должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью, включая хирургический осмотр и, при необходимости, курс антирабических прививок, отметила Семейкина.
Читайте также: