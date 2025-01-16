Брошенная в электричке собака обрела новый дом

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Той-терьера, которого бросили в электричке Сергив-Посад — Москва, нашли, сообщило агентство РИА Новости.
Собака обрела новый дом, и в настоящий момент греется в одеяле. В волонтерских чатах отметили, что той-терьеру еще предстоит залечить раны.
В субботу утром той-терьера увидели в вагоне электрички. Собаку искали несколько дней.
Ранее сообщалось, что хозяин пропавшего в Подмосковье той-терьера по кличке Арчибальд Сергей выразил благодарность сотрудникам полиции и всем причастным за поиск и возвращении питомца домой. Хозяин искал животное больше недели. Несколько раз ему звонили мошенники, уверяя, что нашли Арчи, и просили денег.
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«Ты сам не ожидал, что тебя возьмут? Бедный. Как же он намучался!», — сказала новая хозяйка животного.
В субботу утром той-терьера увидели в вагоне электрички. Собаку искали несколько дней.
Ранее сообщалось, что хозяин пропавшего в Подмосковье той-терьера по кличке Арчибальд Сергей выразил благодарность сотрудникам полиции и всем причастным за поиск и возвращении питомца домой. Хозяин искал животное больше недели. Несколько раз ему звонили мошенники, уверяя, что нашли Арчи, и просили денег.
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Ольга Енгалычева