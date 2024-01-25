В Подмосковье нашли высаженного из электрички той-терьера Арчи

Фото: Istockphoto / Hanna Bohdan
Потерявшегося в Подмосковье той-терьера Арчи удалось найти. Скоро его передадут хозяину, сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее сообщалось, что хозяин ехал вместе Арчи в электричке и поругался с другим пассажиром. Мужчину высадили из вагона, а пёс остался внутри и поехал дальше. Через некоторое время охрана, заметив животное в вагоне, выпустила его на станции «Чехов».
Хозяин искал пса больше недели. Несколько раз ему звонили мошенники, уверяя, что нашли Арчи, и просили денег. Однако в четверг история успешно завершилась.
Кто и где обнаружил собаку, пока неизвестно.
Читайте также:
В Подмосковье шесть дней разыскивают высаженного из электрички той-терьера Арчи
Одна вещь спасёт жизнь: зоозащитники объяснили, как не потерять питомца в транспорте
В Госдуме призвали наказать виновного в смерти кота Твикса
Хозяин искал пса больше недели. Несколько раз ему звонили мошенники, уверяя, что нашли Арчи, и просили денег. Однако в четверг история успешно завершилась.
Читайте также:
В Подмосковье шесть дней разыскивают высаженного из электрички той-терьера Арчи
Одна вещь спасёт жизнь: зоозащитники объяснили, как не потерять питомца в транспорте
В Госдуме призвали наказать виновного в смерти кота Твикса
Лора Луганская