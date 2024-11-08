Брянский депутат Иванов заявил о важности роли учителя в исключении буллинга

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Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов заявил, что в школах в ликвидации такого явления, как буллинг, не малая роль принадлежит учителю.
Он пояснил, что нередко учителя намеренно или нет становятся потворствующими буллингу сторонами, выделяя любимчиков или организуя конкурентную среду в классе для повышения эффективности работы школьников.
До этого сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге состоится вручение народной премии города за милосердие и душевную щедрость «Золотой пеликан – 2024». Руководитель дирекции премии Алексей Матвеев рассказал, что награды будут вручены по 13 номинациям, включая такие, как «Педагогика», «Социальное служение», «Творческие индустрии» и т. д.
Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект о борьбе с травлей в школах.
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«Конкуренция сама по себе не плоха, но важно, как именно она выстраивается и как проецируется ученикам. Актуальны регулярные беседы и тренинги не только с учениками, но и с педагогами. Психологи и священнослужители могут стать важными союзниками в создании гармоничной учебной среды. Эти специалисты могут помочь учителям чувствовать себя уверенно в новых подходах, что будет способствовать повышению эмпатии, уважению и поддержке среди учеников», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Иванов.
До этого сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге состоится вручение народной премии города за милосердие и душевную щедрость «Золотой пеликан – 2024». Руководитель дирекции премии Алексей Матвеев рассказал, что награды будут вручены по 13 номинациям, включая такие, как «Педагогика», «Социальное служение», «Творческие индустрии» и т. д.
«В этом году их тринадцать, они охватывают все направления деятельности – профессиональной и общественной. Наши номинанты, кроме своей основной работы, находят время и силы на то, чтобы делать нечто большее, чем предполагает их профессия», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Матвеев.
Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект о борьбе с травлей в школах.
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Мелисса Тимофеева