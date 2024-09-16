Школьники устроили буллинг ребенка из-за электронной сигареты в Нижнем Тагиле

Фото: istockphoto/Motortion
Буллинг ребенка из-за электронной сигареты устроили старшеклассники в Нижнем Тагиле, пишет Baza. Уточняется, что сначала агрессоры заставляли восьмиклассника приобрести электронку, а когда тот отказался, по очереди дали ему пощечины, попутно ведя видеосъемку происходящего.
По информации журналистов, история началась еще в начале текущего месяца. Один знакомый Паши (имя изменено) из параллельного класса решил заставить его купить электронную сигарету, предварительно, за то, что тот якобы ее покурил. Отказ повлек за собой избиение, а злополучное видео, по данным обозревателей, ребята сами выложили в сеть якобы от лица Павла.
Авторы Baza уточнили, что сам Павел ничего не публиковал, а запись увидел в сети. Паша характеризуется учителями тихим и спокойным мальчиком. По данным тг-канала, Пашу булят с прошлой весны, школой сейчас интересуется полиция.
Читайте также:
Подростка, напавшего на одноклассников в Челябинске, поместили в психбольницу
От кисты до импотенции: Как ошибка врача из Краснодара разрушила мечту пациента стать отцом
Пропавшую школьницу нашли в поле с пробитой головой и переломом руки
Никита Кротов