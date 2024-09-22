В Госдуме готовят законопроект о борьбе с буллингом в школе

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В Госдуме готовят законопроект о борьбе с травлей в школах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на автора инициативы председателя комитета Думы по молодёжной политике Артёма Метелева.
В пояснительной записке сказано, что для борьбы с травлей планируется привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также школьников, которые буллят других ребят, хотят привлекать к волонтёрской деятельности.
Метелев подчеркнул, что законопроект был направлен в федеральные органы власти для согласования. В Госдуму его, как ожидается, внесут до конца этого года.
Помимо прочего в законопроекте закрепят понятие «травля». Под ним будут пониматься систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической и психологической формах, направленные на умаление достоинства личности другого человека. При этом такие действия не влекут за собой административную или уголовную ответственность.
В случае обнаружения признаков травли образовательная организация должна будет направить сведения о происходящем в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Если факт буллинга будет доказан, с ребёнком-агрессором будет проведена профилактическая работа.
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Метелев подчеркнул, что законопроект был направлен в федеральные органы власти для согласования. В Госдуму его, как ожидается, внесут до конца этого года.
Помимо прочего в законопроекте закрепят понятие «травля». Под ним будут пониматься систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической и психологической формах, направленные на умаление достоинства личности другого человека. При этом такие действия не влекут за собой административную или уголовную ответственность.
В случае обнаружения признаков травли образовательная организация должна будет направить сведения о происходящем в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Если факт буллинга будет доказан, с ребёнком-агрессором будет проведена профилактическая работа.
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Анастасия Чинкова