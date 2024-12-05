БТИ Московской области проведет серию выездных консультаций по гаражной амнистии в декабре

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
В рамках программы «гаражной амнистии» специалисты БТИ Московской области проведут серию выездных консультаций по вопросам оформления прав на гаражи, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
12:00 — ГСК «Комфорт-Авто», город Химки; 12:00 — ГСК «Северо-Западный», город Шатура; 10:00 — ГСК «з-да Комсомолец», город Егорьевск, улица Кирпичная; 11:00 — ГСПК «Касик», г. Дедовск, г.о. Истра (выезд мобильного офиса, скидка 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа); 12:00 — ГСПК «Дедовск-3», г. Дедовск, г.о. Истра (выезд мобильного офиса, скидка 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа). 11:00 — ГСК «Сокол», Одинцовский городской округ, п. Новый городок (выезд мобильного офиса, скидка 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа); 09:30 — ГСК «Автосервис», горд Дмитров, мкр. Внуковский; 09:30 — ГСК «Экскаватор», улица Пушкинская.
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