В Ленинском округе провели модернизацию 33 контейнерных площадок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский
В Ленинском городском округе Московской области провели модернизацию 33 контейнерных площадок по просьбе местных жителей. В ходе работ были перенесены пункты сбора твёрдых коммунальных отходов, отремонтированы площадки и установлены дополнительные баки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Важно, чтобы пункты сбора твердых коммунальных отходов соответствовали всем необходимым современным требованиям. 26 площадок из 33 оборудовали местами под установку бункеров для крупногабаритных отходов. По остальным адресам обновили конструкции, расширили территории и добавили баки», — сказала заместитель главы городского округа Татьяна Калямина.
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