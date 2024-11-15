На выездной администрации в Котельниках обсудили отопление в домах

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев, его заместители и представители городских служб встретились с жителями в формате выездной администрации. Встреча прошла в Доме культуры «Белая Дача», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Главный вопрос, который волновал жителей, – отопление в многоквартирных домах. В связи с ремонтом трубопровода в некоторых домах отмечались отклонения по параметрам. Сейчас все наладки и испытания завершены, труба введена в эксплуатацию и работает в полном объёме», – говорится в сообщении.Были обращения и по срокам переселения из аварийного жилья. Первый этап переселения из микрорайонов Белая Дача и Ковровый уже завершён. Новые квартиры жители получили в микрорайоне Парковый. Дом № 29 микрорайона Ковровый подпадает под вторую волну переселения, которая запланирована на 2026-2028 годы.
Помимо этого, жителей Котельников волновал вопрос благоустройства Кузьминского лесопарка. Первый этап завершён. Ко второму планируют приступить после решения вопроса финансирования с учётом программы модернизации сетей теплоснабжения.
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Лора Луганская