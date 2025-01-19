Будем ждать, сколько потребуется: Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеоасаяна

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотова)
Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT, рассказала о состоянии своего мужа, Тиграна Кеосаяна. Известно, что 8 января телеведущий пережил клиническую смерть, после чего находится в состоянии комы.
Сегодня Симоньян отметила, что многие интересуются его состоянием, но, к сожалению, сообщить нечего: изменений нет.
Ранее руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра имени Пирогова Борис Теплых дал оценку шансам на возвращение Тиграна Кеосаяна к активной жизни. По его словам, шансы есть, но многое зависит от продолжительности клинической смерти.
Читайте также:
«Смерть мозга»: Врачи оценили шансы на возвращение к жизни Тиграна Кеосаяна
Дружба между супругой и любовницей, двойная жизнь и скрытые романы: новые шокирующие факты из жизни Кеосаяна
«Это мой друг»: Песков пожелал скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну
«Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — написала Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале и поблагодарила всех неравнодушных к судьбе ее мужа людей.
Ранее руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра имени Пирогова Борис Теплых дал оценку шансам на возвращение Тиграна Кеосаяна к активной жизни. По его словам, шансы есть, но многое зависит от продолжительности клинической смерти.
Читайте также:
«Смерть мозга»: Врачи оценили шансы на возвращение к жизни Тиграна Кеосаяна
Дружба между супругой и любовницей, двойная жизнь и скрытые романы: новые шокирующие факты из жизни Кеосаяна
«Это мой друг»: Песков пожелал скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну
Александр Бойцов