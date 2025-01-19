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Будем ждать, сколько потребуется: Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеоасаяна

Маргарита Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеоасаяна
Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотова)

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотова)

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT, рассказала о состоянии своего мужа, Тиграна Кеосаяна. Известно, что 8 января телеведущий пережил клиническую смерть, после чего находится в состоянии комы.
Сегодня Симоньян отметила, что многие интересуются его состоянием, но, к сожалению, сообщить нечего: изменений нет.

«Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — написала Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале и поблагодарила всех неравнодушных к судьбе ее мужа людей.



Ранее руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра имени Пирогова Борис Теплых дал оценку шансам на возвращение Тиграна Кеосаяна к активной жизни. По его словам, шансы есть, но многое зависит от продолжительности клинической смерти.

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#маргарита симоньян
#кома
#реанимация
#смерть
Пожилые японцы добровольно стремятся в тюрьмы
19 января 2025, 18:00

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Пожилые жители Японии стараются попасть в тюрьму, чтобы выжить. На свободе они обречены на довольно-таки жалкое существование.
Об этом сообщает CNN. Одна из крупнейших женских тюрем Японии почти полностью заполнена заключенными преклонного возраста. Местная охрана говорит: осужденные настолько одиноки, что предпочитают оставаться за решеткой. Есть даже желающие платить 20000-30000 иен (13,2-19,4 тысячи рублей) в месяц, чтобы оставаться в тюрьме всю жизнь, рассказал сотрудник тюрьмы Тотиги Такаеси Сиранага.

Заключенные получают в тюрьме питание, медицинскую помощью, уход и общение, которого им так не хватает на свободе. 81-летняя преступница, отбывающая срок за кражу еды, говорит, что в тюрьме очень хорошие люди, и ее жизнь здесь – наиболее благополучная.
Примерно 20 процентов японцев старше 65 лет живут в бедности. Охранник Сирагана говорит, что они намеренно стараются попасть в тюрьму, чтобы выжить.

«Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше», — сказал он журналистам.

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Исцеляла великих и видела будущее: зачем патриарх Кирилл встречался с Джуной
19 января 2025, 15:55

Джуна и будущий патриарх Кирилл

В 80-х годах архиепископ Владимир Гундяев, будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, встречался с экстрасенсом Джуной Давиташвили.
О подробностях встречи расскажет редакция «Радио 1».

Провидица Джуна и ее отношения с церковью


Ее считают первым официально признанным экстрасенсом в СССР. Руки Джуны (Евгении Давиташвили), которыми она лечила, воспевали художники, поэты и многие творческие личности. Споры о том, кем все-таки была Джуна не утихают до сих пор. Ей доверяли свое здоровье многие звезды и политики того времени.

С малых лет провидица обладала даром целительства. В дальнейшем она получила медицинское образование, чтобы развивать свои силы. Способность управлять энергиями помогала Джуне лечить людей. Однако самым необычным даром женщины стало умение видеть будущее. Отмечается, что она предвидела взрыв на Чернобыльской АЭС, знала о распаде СССР, видела гибель Игоря Талькова и многое другие.

Джуна (Фото: РИА Новости/А. Зеленков)

Джуна была одним из редких экстрасенсов, деятельность которой одобряла церковь. Известно о беседах ясновидящей с патриархом Пименом, который благословлял ее на добрые дела, дружбе с Владимиром Гундяевым, которые на тот момент был ректором Ленинградской духовной академии и семинарии, а впоследствии стал главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. В Ватикане ее принимал папа римский Иоанн-Павел II.

Встреча Джуны и патриарха Кирилла


Патриарх Кирилл, когда он был архиепископом Выборгским и ректором Ленинградской духовной академии, встречался с Джуной в начале 80-х годов. Протоиерей Всеволод Чаплин, который долгое время был приближенным патриарха Кирилла и курировал многие церковные проекты, сообщил в 2018 году, что патриарх встречался с Джуной в 1981 году. Более того, святейший (в миру Владимир Гундяев) наблюдал за эзотерическим сеансом Джуны, похожим на телекинез.

По словам Чаплина, событие происходило либо в ленинградской резиденции Кирилла, либо у него на даче в Комарово летом 1981 года. Он утверждал, что патриарху не нравилось, когда священники критиковали Джуну.

Джуна и будущий патриарх Кирилл

Архиепископ считал, что не всякий сверхъестественный дар — от Бога. Таких людей необходимо обратить на путь духовного исцеления. Однако сам патриарх не давал какую-либо духовную оценку в отношении Джуны. По крайней мере Чаплин не слышал об этом.

Друг Джуны и заслуженный артист РСФСР Николай Тамразов сообщал, что Джуна была интересна политической элите, поэтому Владимир Гундяев хотел быть соучастником ее общества. С другой стороны, сама Джуна могла интересоваться фигурой будущего патриарха для поддержания своего статуса в церковной среде.

Судя по снимках, Гундяев и Джуна встречались несколько раз. Официального комментария от патриарха Кирилла о встречах с Джуной нет.

Сама экстрасенс рассказывала, что действительно встречалась со священнослужителями. Например, в одну из таких встреч патриарх Пимен подарил ей икону святой Евгении Великомученицы. Является ли это правдой — неизвестно, однако стоит отметить, что церковь официально никогда не одобряла экстрасенсов, целителей и провидцев.

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#папа римский
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МВД: Права иностранцев с российским гражданством станут недействительными
19 января 2025, 13:38

Фото: istockphoto/Anastasija Vujic

Иностранные права проживающих на территории людей станут недействительным в 2025 году. Это коснётся иностранцев, получивших российское гражданство, а также тех, кто оформил вид на жительство (ВНЖ) либо разрешение на временное проживание (РВП).
Об этом ТАСС сообщил в пресс-центре министерства внутренних дел РФ. В ведомстве уточнили, что данное правило коснётся тех, у кого срок получения российского паспорта, ВНЖ или РВП достигнет одного года к 1 апреля 2025 года.

Согласно российскому законодательству, водителю, который будет управлять транспортным средством с просроченными правами, грозит штраф в сумме до 15 тысяч рублей, а также отстранение от вождения автомобиля вплоть до того момента, когда водительские права будут соответствующим образом восстановлены.

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#иностранцы
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«Не было интимной близости с мужем»: помощница Ванги раскрыла тайны ее личной жизни
19 января 2025, 12:20

Ванга (Фото: кадр из фильма «Ванга. Пророчества»)

О знаменитой болгарской прорицательнице, известной всему миру как Ванга, ходит множество легенд. Однако настоящую правду знали лишь те, кто был близок к женщине.
О том, какой была личная жизнь великой предсказательницы Вангелии — в материале «Радио 1».

Брак Ванги


В мае 1942 года молодая Вангелия встретила 23-летнего македонца Димитра Гуштерова и вышла за него замуж. Семейная жизнь пары оказалась сложной — мужчина начал выпивать и в конце концов умер от цирроза печени.

Помощница Ванги Стефка Велева рассказала, что супруги вели праведную жизнь.

«У тети Ванги не было интимной близости с мужем. Их пара была святой. И она действительно святая», — заявила она.

Спустя несколько лет после смерти супруга Ванга усыновила мальчика-сироту по имени Димитр Волчев, заменившего ей родного сына и впоследствии ставшего работником прокуратуры.

Трагическая любовь Ванги


По данным окружения провидицы, это не единственный роман Ванги, который закончился трагически. Уточняется, что в число ее фаворитов входил один из охранников, который регулярно находился рядом.

«Он приходил и говорил: „Ванга, ты мне нравишься, как женщина, хочу, чтобы мы были вместе“», — вспоминал Георгий Тернаджиев, телохранитель и водитель предсказательницы.

Ванга (Фото: кадр из передачи «Ванга. Запретная любовь»)

Среди местных жителей ходили слухи, что Ванга расположена к женатому соседу — Ивану Благому. Да и сам мужчина проявлял интерес — он считал ее особенной. Стефка Велева утверждала, что знала этого мужчину.

Чтобы быть ближе к избраннице, Благой устроился работать ее телохранителем. Однако счастливой семейной жизни не получилось: мужчина страдал манией преследования, а его психологическое состояние ухудшалось ежедневно. В результате, Благой совершил самоубийство возле дома слепой провидицы.

Почему Ванга отказалась от любви


Неудачи в личной жизни заставили ясновидящую отказаться от попыток встретить любовь. Отмечается, что через время Ванга стала крестной мамой для соседских детей.

Вдали от посторонних глаз предсказательница хотела ощущать не только груз ответственности. По словам помощницы Ванги, после долгих часов бесед со страждущими, женщина могла уделять время себе.

«У нее была близкая швея, которая шила много одежды. Несмотря ни на что, когда мы вечером оставались, а все расходились, она говорила: „Стефка, принеси новое платье“. Она наденет его, будто смотрит и очень нравится себе, посмеется. После этого она снимала наряд», — вспоминает женщина.

Ванга умерла 11 августа 1996 года в Софии в клинике «Лозинец» от рака правой груди, отказавшись от лечения и проведения хирургической операции.

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В Китае начальство попыталось забрать у сотрудника выигранные в лотерею деньги
SCMP: в Китае работодатель попытался забрать у сотрудника выигрыш в лотерею
19 января 2025, 09:21

Фото: iStock/payphoto

В китайском городе Нинбо сотрудник одной из компаний стал обладателем крупного выигрыша в лотерею — 820 тысяч долларов. Однако руководство потребовало отдать деньги организации. Об этом пишет издание SCMP.
В одной из компаний на корпоративной вечеринке сотрудникам подарили лотерейные билеты. Один из них выиграл около 820 тысяч долларов, что вызвало ажиотаж среди коллектива.

Ситуация резко изменилась, когда руководство организации узнало о победе и потребовало, чтобы сотрудник вернул билет, утверждая, что джекпот должен быть разделен между всеми людьми на вечеринке. Победитель лотереи отказался от этого, в результате в инцидент пришлось вмешаться правоохранителям.

Спустя время было установлено, что компания специально закупилась просроченными лотерейными билетами и поручила своим бухгалтерам проверить, чтобы ни один из них не был выигрышным, прежде чем их раздадут персоналу. Но, судя по всему, при проверке произошла ошибка. По словам адвоката Тана Кайцзуна, после вручения лотерейных билетов они стали собственностью работников, по этой причине руководство организации не имеет права требовать возврата выигрыша.

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В США заблокировали TikTok
19 января 2025, 08:20

Фото: iStock/Claudia Nass

Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями.
Уточняется, что приложение не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. В магазине приложений Google Play сервис еще можно загрузить на смартфон, но после установки приложение не работает.

«К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», — соответствующее уведомление видят пользователи при попытке зайти в приложение.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал найти решение для восстановления работы сервиса, говорится в оповещении приложения.

Напомним, 17 января 2025 года Верховный суд Соединенных Штатов Америки подтвердил законность запрета на использование приложения TikTok в стране, если китайская компания ByteDance, чей дочерней компанией является TikTok, не продаст его американским владельцам.

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#пользователи
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На Крещение Господне Москву ждёт морозная ночь и облачный день
19 января 2025, 06:26

Фото: iStock/leolintang

В воскресенье, 19 января, когда православные празднуют Крещение Господне, Москву ожидает облачная с прояснениями погода. Осадков не прогнозируется. Информацию об этом представил Гидрометцентр России.
Температура воздуха в дневное время будет колебаться от -1 до 1 градуса. Ночью в понедельник она может снизиться до -2 градусов. Ветер ожидается северо-западный, скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температурный диапазон днем будет находиться между -4 и 1 градусом, а ночью температура опустится до -5 градусов.

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#подмосковье
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#атмосферное давление
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Россиянам раскрыли опасность почтового сервиса Gmail
Немкин: Gmail стал небезопасен для хранения конфиденциальной информации граждан РФ
19 января 2025, 05:53

Фото: iStock/Tamer Soliman

Использование почтового сервиса Gmail для хранения конфиденциальной информации становится крайне небезопасным, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Лучшим решением для предотвращения утечки данных в руки мошенникам является переход на отечественные аналоги.
«Количество российских пользователей, которые по-прежнему пользуются сервисами Google, тем же Gmail, планомерно падает, однако все еще велико. И более того, многие по-прежнему хранят там важные данные, несмотря на проблемы со входом и двухфакторной аутентификацией, которые уже сейчас фиксируются в России», — рассказал Немкин РИА Новости.
Эти «проблемы», по словам члена комитета Госдумы, создают благоприятную почву для мошенников и увеличивают риск утраты данных.

Немкин подчеркнул, что продукты зарубежных вендоров становятся все менее надежными в текущих условиях. При этом отечественные альтернативы обеспечивают стабильность работы в стране и интеграцию с популярными инструментами, что упрощает адаптацию пользователей, привыкших к экосистеме Google.

Депутат также напомнил, что защита данных требует комплексного подхода: регулярного обновления паролей, использования надежных методов аутентификации и резервного копирования на локальные устройства или отечественные облачные сервисы.

Немкин уверяет, что отказ от рискованных зарубежных сервисов сейчас — это долгосрочный вклад в безопасность личной и корпоративной информации.

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#безопасность
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#защита
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В Госдуме высказались о готовности к дополнительной индексации пенсий россиянам
Депутат ГД Стенякина: Бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий гражданам
19 января 2025, 05:02

Фото: iStock/mizar_21984

Бюджет РФ полностью готов к реализации меры дополнительной индексации страховых пенсий в 2025 году. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина
Изначально пенсии для работающих и неработающих пенсионеров уже были увеличены на 7,3%. Однако в связи с инфляцией, которая в 2024 году составила 9,52% по данным Росстата, планируется дополнительное повышение на 2,22%. Решение об этом может быть принято правительством РФ до 1 февраля 2025 года.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — заявила депутат Госдумы.
Ожидается, что данная индексация затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России введут новый порядок постановки авто на учет. Одним из новшеств станет отмена обязательного предоставления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля.

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#индексация
#рф
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