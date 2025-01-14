«Смерть мозга»: Врачи оценили шансы на возвращение к жизни Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Тигран Кеосаян остаётся в коме после того, как пережил клиническую смерть. Его состояние оценивается как тяжелое. Известно, что во время пережитой клинической смерти сердце и легкие не работали.
Супруга режиссера, главный редактор RT Маргарита Симоньян, рассказала, что проблемы с сердцем у Кеосаяна возникли много лет назад.
Мнения врачей по поводу выздоровления режиссера разделились. Например, руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра им. Пирогова Борис Теплых в беседе с «Радио 1» сообщил, что шансы есть.
Однако заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России в ЦФО Андрей Бутров в беседе с «Радио 1» опроверг это заявление, сказав, что вариантов для возвращения к жизни ждать не стоит.
Напоминаем, что Тигран Кеосаян перенес два инфаркта, ему установлено семь стентов. Поклонники продолжают поддерживать семью режиссера и верят в лучший исход.
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Мнения врачей по поводу выздоровления режиссера разделились. Например, руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра им. Пирогова Борис Теплых в беседе с «Радио 1» сообщил, что шансы есть.
«Шансы на восстановление и возвращение к нормальной жизни есть, но все зависит от длительности самой клинической смерти», — прокомментировал он.
Однако заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России в ЦФО Андрей Бутров в беседе с «Радио 1» опроверг это заявление, сказав, что вариантов для возвращения к жизни ждать не стоит.
«Здесь смотря какая смерть. После диагноза «клиническая смерть» вернуться нельзя. Если ставится диагноз, то это означает смерть мозга, и вариантов нет», — отметил врач.
Напоминаем, что Тигран Кеосаян перенес два инфаркта, ему установлено семь стентов. Поклонники продолжают поддерживать семью режиссера и верят в лучший исход.
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Анастасия Бондарева