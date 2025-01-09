«Это мой друг»: Песков пожелал скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну

Тигран Кеосаян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления режиссёру Тиграну Кеосаяну. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.
Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своём Telegram-канале, что её супруг, режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. До этого он перенёс два инфаркта. Журналистка заявила, что молится за супруга, и до последнего не хотела говорить о произошедшем, однако другие журналисты уже узнали об этом.
Песков назвал Кеосаяна своим другом и пожелал ему скорейшего выздоровления.
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