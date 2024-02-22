Бундестаг поддержал правящие партии ФРГ по поставкам Украине дальнобойных ракет

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Решение парламента Германии поддержать инициативу правящих партий о поставках Украине дальнобойного оружия было согласовано, передает ТАСС.
За резолюцию, выдвинутую Социал-демократической партией Германии (СДПГ), «Зелеными» и Свободной демократической партией (СвДП), проголосовало 382 депутата, против — 284, еще двое воздержались.
Согласно документу, утвержденному парламентом, поддержка Украины в военном плане будет включать в себя поставку дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов. При этом крылатые ракеты Taurus не были упомянуты.
Ранее проект резолюции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) о передаче Украине ракет Taurus был отклонен немецким парламентом. За инициативу проголосовали 182 депутата, против — 480 парламентариев.
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Согласно документу, утвержденному парламентом, поддержка Украины в военном плане будет включать в себя поставку дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов. При этом крылатые ракеты Taurus не были упомянуты.
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Артем Кузьмин