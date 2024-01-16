«Бургер Кинг» хочет через суд обязать блогера отработать на кухне 40 часов

Фото: istockphoto/Max Zafiro
В Москве компания «Бургер Кинг» планирует через суд заставить работать на кухне блогера «Самый сахар», который раскритиковал сеть ресторанов.
Retail.ru пишет, что автор Youtube-канала «Самый сахар» в одном из своих роликов сказал, что мясо для бургеров в «Бургер Кинге» готовят не на огне, а просто заливают «жидким дымом». Сеть ресторанов решив опровергнуть данную информацию, обратилась в суд с иском.
«Бургер Кинг» через суд планирует обязать блогера отработать на кухне заведения 40 часов жарщиком мяса и купить 100 бургеров.
Читайте также:
В Словакии предложили запретить бургеры из-за ударов США по Йемену
Модель OnlyFans Спаркс рассказала о необычной просьбе одного из подписчиков
Диетолог назвала популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека
«Бургер Кинг» через суд планирует обязать блогера отработать на кухне заведения 40 часов жарщиком мяса и купить 100 бургеров.
«Только так блогер не только публично извинится за клевету перед рестораном и нашими гостями, но и на собственном опыте убедится, что мясо в «Бургер Кинг» действительно готовят на самом настоящем огне», — сказал коммерческий директор «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.Ранее сообщалось, что в Словакии ожидают осуждения действий Соединенных Штатов Америки в Йемене. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха предложил запретить бургеры. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Я ожидаю, что весь западный мир осудит эту американскую агрессию и запретит участие американских спортсменов в международных соревнованиях. В то же время, я предполагаю, что потребление гамбургеров будет запрещено, а в кафе Братиславы повсюду будут развешаны флаги Йемена и Палестины», — написал Блаха.Блаха также поинтересовался, почему Америка можно воевать против независимых государств, а другим нет.
Читайте также:
В Словакии предложили запретить бургеры из-за ударов США по Йемену
Модель OnlyFans Спаркс рассказала о необычной просьбе одного из подписчиков
Диетолог назвала популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека
Мария Фирсова