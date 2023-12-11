Диетолог назвала популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека

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Регулярное употребление фастфуда и алкоголя приводит к дефициту энергии. Об этом предупредила врач-диетолог Татьяна Жаровская в беседе радио Sputnik.
Она объяснила, что продукты, содержание большое количество трансжиров и гидрогенизированных жиров, к примеру, чипсы или бургеры, практически не содержат полезных веществ, но их переваривание отнимает у организма много энергии.
Она также отметила, что спиртные напитки негативно сказываются на энергичность и настроение человека из-за пагубного влияния на печень. По словам диетолога, повреждение печени провоцирует усталость и плохое настроение. Подобный эффект на человека могут показывать продукты с большим содержанием консервантов.
Эксперт подытожила, что можно употреблять вручную еду 1-2 раза в месяц в умеренных количества, чтобы организм не почувствовал негативного эффекта.
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«Если человек регулярно посещает рестораны быстрого питания и употребляет алкоголь, он будет постоянно испытывать энергодефицит», — предупредила Жаровская.
Эксперт подытожила, что можно употреблять вручную еду 1-2 раза в месяц в умеренных количества, чтобы организм не почувствовал негативного эффекта.
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Алина Юрчак