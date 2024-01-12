В Словакии предложили запретить бургеры из-за ударов США по Йемену

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В Словакии ожидают осуждения действий Соединенных Штатов Америки в Йемене. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха предложил запретить бургеры. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Я ожидаю, что весь западный мир осудит эту американскую агрессию и запретит участие американских спортсменов в международных соревнованиях. В то же время, я предполагаю, что потребление гамбургеров будет запрещено, а в кафе Братиславы повсюду будут развешаны флаги Йемена и Палестины», — написал Блага.Блага также поинтересовался, почему Америка можно воевать против независимых государств, а другим нет.
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