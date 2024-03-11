Le Devoir: Канадский генерал лишился сна из-за действий России в Арктике

Дональд Трамп не будет давать деньги Украине, если станет президентом США. Об этом заявил по результатам встречи с политиком премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Сам он, в свою очередь уточнил, что если американское финансирование прекратится, то Европа не сможет выделять средства на конфликт, и он закончится.