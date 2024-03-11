Le Devoir: Канадский генерал лишился сна из-за действий России в Арктике

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Канадский генерал Блейз Фроули пожаловался на то, что лишился сна из-за действий России в Арктике. Как сообщает издание Le Devoir, последние беспокоят военачальника настолько, что он «не может спать по ночам».
Заместитель командующего воздушно-космической обороной Северной Америки пояснил, что Арктика, а в особенности район Аляски – это самый быстрый способ для атаки противника.
По словам Фроули, у Москвы сейчас уже имеется в строю 40 атомных ледоколов, и за ближайшие 10 лет планируется построить ещё около десятка, в то время как у Канады и США есть всего пять ледоколов на двоих, и ещё столько же они намерены построить совместно. Таким образом, превосходство России в этой области является уже как минимум пятикратным.
Также генерал указал на «невероятные возможности российского оружия», результаты применения которого в зоне СВО на Украине сейчас может наблюдать весь мир. Именно это, вкупе с напряжёнными отношениями России и Запада, и лишило Фроули сна.
Ранее сообщалось, что группа ведущих российских вузов, включая МИФИ, МФТИ и МГТУ им. Баумана, предложили создать комплексную программу научных исследований для освоения Арктики. Разработанная учёными программа будет представлена на рассмотрение Госкомиссии по Арктике.
В России также реализуется проект «Арктический вызов». Летом этого года сообщалось об открытии 200 вакансий в регионах Арктической зоны в рамках данного проекта. Набор специалистов шёл в таких сферах, как энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, социальная сфера, образование, информационные технологии, СМИ и др.
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию сообщил про необходимость развития Северного морского пути и наращивания арктического флота. Глава государства указал, что в начале 2024 года на балтийском заводе заложили новый атомный ледокол «Ленинград». В 2025 году планируется заложить еще один корабль подобного класса – «Сталинград». Путин также сообщил о строительстве ледокола нового поколения «Лидер» на дальневосточной верфи, мощность которое будет больше в два раза.
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Арктика может стать новым центром конфликта России и США
По словам Фроули, у Москвы сейчас уже имеется в строю 40 атомных ледоколов, и за ближайшие 10 лет планируется построить ещё около десятка, в то время как у Канады и США есть всего пять ледоколов на двоих, и ещё столько же они намерены построить совместно. Таким образом, превосходство России в этой области является уже как минимум пятикратным.
Ранее сообщалось, что группа ведущих российских вузов, включая МИФИ, МФТИ и МГТУ им. Баумана, предложили создать комплексную программу научных исследований для освоения Арктики. Разработанная учёными программа будет представлена на рассмотрение Госкомиссии по Арктике.
В России также реализуется проект «Арктический вызов». Летом этого года сообщалось об открытии 200 вакансий в регионах Арктической зоны в рамках данного проекта. Набор специалистов шёл в таких сферах, как энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, социальная сфера, образование, информационные технологии, СМИ и др.
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию сообщил про необходимость развития Северного морского пути и наращивания арктического флота. Глава государства указал, что в начале 2024 года на балтийском заводе заложили новый атомный ледокол «Ленинград». В 2025 году планируется заложить еще один корабль подобного класса – «Сталинград». Путин также сообщил о строительстве ледокола нового поколения «Лидер» на дальневосточной верфи, мощность которое будет больше в два раза.
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Арктика может стать новым центром конфликта России и США
Артем Путинцев