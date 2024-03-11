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Le Devoir: Канадский генерал лишился сна из-за действий России в Арктике

11 марта 2024, 00:03
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Канадский генерал Блейз Фроули пожаловался на то, что лишился сна из-за действий России в Арктике. Как сообщает издание Le Devoir, последние беспокоят военачальника настолько, что он «не может спать по ночам».
Заместитель командующего воздушно-космической обороной Северной Америки пояснил, что Арктика, а в особенности район Аляски – это самый быстрый способ для атаки противника.

По словам Фроули, у Москвы сейчас уже имеется в строю 40 атомных ледоколов, и за ближайшие 10 лет планируется построить ещё около десятка, в то время как у Канады и США есть всего пять ледоколов на двоих, и ещё столько же они намерены построить совместно. Таким образом, превосходство России в этой области является уже как минимум пятикратным.


Также генерал указал на «невероятные возможности российского оружия», результаты применения которого в зоне СВО на Украине сейчас может наблюдать весь мир. Именно это, вкупе с напряжёнными отношениями России и Запада, и лишило Фроули сна.

Ранее сообщалось, что группа ведущих российских вузов, включая МИФИ, МФТИ и МГТУ им. Баумана, предложили создать комплексную программу научных исследований для освоения Арктики. Разработанная учёными программа будет представлена на рассмотрение Госкомиссии по Арктике.

В России также реализуется проект «Арктический вызов». Летом этого года сообщалось об открытии 200 вакансий в регионах Арктической зоны в рамках данного проекта. Набор специалистов шёл в таких сферах, как энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, социальная сфера, образование, информационные технологии, СМИ и др.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию сообщил про необходимость развития Северного морского пути и наращивания арктического флота. Глава государства указал, что в начале 2024 года на балтийском заводе заложили новый атомный ледокол «Ленинград». В 2025 году планируется заложить еще один корабль подобного класса – «Сталинград». Путин также сообщил о строительстве ледокола нового поколения «Лидер» на дальневосточной верфи, мощность которое будет больше в два раза.

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#арктика
#канада
#россия
#военные
#сон
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Нетаньяху исключил возможность существования Государства Палестины
Politico: Нетаньяху отрицает возможность существования палестинского государства
11 марта 2024, 00:49

Фото: iStock/Stadtratte

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на вопрос о возможности существования палестинского государства, передает издание Politico.
Премьер-министр Нетаньяху отверг возможность создания палестинского государства, подчеркнув, что его позицию поддерживает большинство израильтян.

«Позиция, которую я занимаю, поддерживается подавляющим большинством израильтян, которые говорят после 7 октября: мы не хотим видеть палестинского государства», – отметил он.

По словам премьер-министра, Израиль должен полностью контролировать всю палестинскую территорию к западу от реки Иордан.

Ранее премьер-министр Нетаньяху озвучил сроки завершения операции в секторе Газа.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#операция
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Зеленский решительно отверг призыв папы римского поднять белый флаг
Зеленский назвал призыв папы римского к переговорам виртуальным посредничеством
11 марта 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении резко отреагировал на призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг и сесть за стол переговоров.
Глава государства поблагодарил всех украинских священнослужителей, которые были с бойцами на передовой и поддерживали их молитвой, словом и делом.

«Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством», – заявил Зеленский.

Ранее папа римский Франциск призвал Украину поднять белый флаг и пойти на переговоры.

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#флаг
#церковь
#россия
#украина
#переговоры
#владимир зеленский
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На Западе раскрыли детали увольнения Нуланд
Аналитик Меркурис: Нуланд уволили из-за разгрома ВСУ Россией летом 2023 года
11 марта 2024, 00:00

Фото: сайт Госдепартамента США

Британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran прокомментировал сообщения об отставке заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Меркурис предположил, что Нуланд была уволена после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от России летом 2023 года.

«С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. В конце концов, им сказали: "С вас достаточно"», — объяснил он.

Ранее Мария Захарова сообщила, что причины предстоящей отставки Нуланд связан с провалом антироссийского курса.

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#сша
#чиновники
#дипломат
#всу
#сво
#россия
#украина
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Зеленский объявил о скором визите Макрона на Украину
Зеленский анонсировал визит Макрона в Киев
10 марта 2024, 23:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X сообщил, что Киев посетит его французский коллега Эммануэль Макрон.
Президент Зеленский рассказал, что у него состоялся продолжительный телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Политики обсудили текущую ситуацию в зонах боевых действий на Украине и недавнюю международную конференцию в Париже по оказанию помощи стране.

«Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», – объявил украинский лидер.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что поддержка Францией Украины не подвергается действию «лимитов».

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#франция
#украина
#владимир зеленский
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Бывшего премьера Чехии Бабиша сочли на родине угрозой национальной безопасности
Czech Radio: МИД Чехии назвал экс-премьера Бабиша угрозой нацбезопасности
10 марта 2024, 23:41

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший премьер-министр Андрей Бабиш начинает представлять угрозу безопасности Чехии из-за его «пацифистских» высказываний по поводу событий в Украине, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский в воскресенье в ток-шоу чешского телевидения. Об этом сообщает Czech Radio.
Липавский обвинил лидера партии ANO в подрыве обороноспособности страны и ее международного авторитета в политическом плане, а также в том, что он ничего не смыслит во внешней политике. Бабиш же в ответ сказал, что Пиратская партия самого Липавского представляет угрозу безопасности и суверенитету Чехии из-за их подхода к миграции, поддержки отмены права вето на уровне ЕС и «братания» пиратов с лидером словацкой оппозиции Михалом Шимечкой.

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш — миллиардер, медиамагнат и владелец транснационального агрохолдинга. Его даже сравнивали с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони: журнал Foreign Policy назвал его «Бабискони», в ответ на что Бабиш грозился подать в суд.

Занимавший пост главы чешского кабинета министров до 2021 года Бабиш не раз критиковал нынешние власти Чехии (включая президента страны Петра Павела и нынешнего премьера Петра Фиалу) за их однозначную поддержку Украины и желание победы последней над Россией на поле боя. Лидер партии «Акция недовольных граждан» (ANO) уже не раз высказывал сожаление по поводу того, что никто из официальных лиц Чехии не выступает за решение украинского конфликта путём мирных переговоров.

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#украина
#мид
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Орбан рассказал о плане Трампа по завершению украинского конфликта
Орбан: у Трампа есть план урегулирования конфликта на Украине
10 марта 2024, 23:39

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

У бывшего президента США Дональда Трампа есть план по прекращению конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Орбан в интервью телеканалу M1.
По словам Орбана, у Трампа есть крайне подробный план, как положить конец кризису на Украине.

«Но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов», – уточнил венгерский премьер.

Ранее премьер-министр Орбан предсказал, что если Трамп будет избран президентом США, то финансовая помощь Украине прекратится.

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#дональд трамп
#виктор орбан
#украина
#сша
#финансирование
#помощь
#деньги
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Премьер Израиля Нетаньяху раскрыл сроки окончания операции в Газе
Нетаньяху: Операция Израиля в Газе закончится через 1-2 месяца
10 марта 2024, 23:23

Фото: iStock/Tomas Ragina

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, когда закончится военная операция Израиля против вооруженного крыла палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает издание Politico.
Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил три четверти батальонов боевиков-террористов ХАМАС. По словам Нетаньяху, до завершения операции осталось от одного до двух месяцев.

«Боевые действия займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», – допустил он.

Ранее канцелярия премьер-министра обнародовала план эвакуации жителей из зоны боевых действий в Газе.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#операция
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Орбан: Трамп не будет давать деньги Украине, если выиграет президентские выборы
10 марта 2024, 23:11

Фото: сайт Дональда Трампа

Дональд Трамп не будет давать деньги Украине, если станет президентом США. Об этом заявил по результатам встречи с политиком премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Сам он, в свою очередь уточнил, что если американское финансирование прекратится, то Европа не сможет выделять средства на конфликт, и он закончится.
Премьер-министр Венгрии и бывший президент США встретились в пятницу вечером, беседа проходила в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и продолжалась час. После беседы программа продолжилась ужином и концертом, Трамп пригласил Орбана на выступление трибьют-группы.

«Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир на Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он всё ещё был президентом США» (цитата по РИА Новости), — так охарактеризовал премьер Венгрии бывшего американского президента, добавив, что повторное избрание Дональда Трампа отвечало бы интересам всего мира.

В свою очередь, Трамп назвал Виктора Орбана «фантастическим лидером» и отнюдь не противоречивой фигурой.

По данным венгерской стороны, темами переговоров стали конфликт на Украине и американско-венгерские отношения. Орбан 7 марта посетил Вашингтон, выступив в консервативном исследовательском центре Heritage Foundation. Он прибыл в США не по приглашению Белого дома. Заметим, что это уже третья личная встреча Трампа и Орбана. При этом премьер-министр Венгрии никогда не встречался с действующим президентом США Джо Байденом.

Экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента. Об этом написало ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в команде Трампа. Они утверждают, , что мирный саммит по Украине при участии президента России Владимира Путина, а также украинского лидера Владимира Зеленского может состояться сразу после победы Трампа.


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#дональд трамп
#виктор орбан
#украина
#сша
#деньги
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В России отреагировали на подготовку США ответа на ядерный удар по Украине
Швыткин: подготовка США к ответу на ядерный удар по Украине признак безумия
10 марта 2024, 19:34

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Подготовка США к ответу на ядерный удар России по Украине не понятна. Таким мнением с изданием «Лента.ру» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Он также сообщил, что российские ядерные силы находятся в боевой готовности, так как от западных союзников Украины и США можно ожидать чего угодно.

Швыткин уверен, что подобными заявлениями США пытаются оправдать подготовку своих ядерных снарядов или даже превентивный удар по России.

Прежде сообщалось, что в США предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#конфликт
#нато
#удар
#рф
#ядерное оружие
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