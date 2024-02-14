Россия перестала платить взносы в Арктический совет

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Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщил МИД России. По информации ведомства, Москва может рассмотреть вопрос о выходе из организации, но пока об этом речь не идет.
Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, вопрос о возможном выходе РФ из Арктического совета «не стоит в практической плоскости на данный момент». Приостановка выплаты взносов связана с реализацией совместных проектов, затрагивающих важные вопросы для арктических государств.
Россия не исключает варианта развития событий, при котором страна выйдет из Арктического совета. Это может произойти, если деятельность организации вступит в противоречие с интересами Москвы, заявил ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов. По его словам, государство должно исходить из того, что в его арсенале наличествуют все доступные опции для внешнеполитического манёвра, в том числе и окончательный выход из Арктического совета, если его доктрина будет противоречить российским интересам.
Дипломат отметил, что в настоящее время совет функционирует «на самых малых оборотах». Норвегия, по праву ротации председательствующая в организации, пытается возобновить ее деятельность в полном формате, но не находит отклика у других арктических государств. Кроме того, у Москвы вызывает озабоченность фрагментация международного сотрудничества в Арктике, заключил посол.
Арктический совет является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе. В его состав входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.
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Россия не исключает варианта развития событий, при котором страна выйдет из Арктического совета. Это может произойти, если деятельность организации вступит в противоречие с интересами Москвы, заявил ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов. По его словам, государство должно исходить из того, что в его арсенале наличествуют все доступные опции для внешнеполитического манёвра, в том числе и окончательный выход из Арктического совета, если его доктрина будет противоречить российским интересам.
Арктический совет является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе. В его состав входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.
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Артем Путинцев