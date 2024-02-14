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Россия перестала платить взносы в Арктический совет

МИД: Россия приостанавливает выплату ежегодных взносов в Арктический совет
14 февраля 2024, 06:32
Фото: iStock/PeterHermesFurlan

Фото: iStock/PeterHermesFurlan

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщил МИД России. По информации ведомства, Москва может рассмотреть вопрос о выходе из организации, но пока об этом речь не идет.
Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, вопрос о возможном выходе РФ из Арктического совета «не стоит в практической плоскости на данный момент». Приостановка выплаты взносов связана с реализацией совместных проектов, затрагивающих важные вопросы для арктических государств.

Россия не исключает варианта развития событий, при котором страна выйдет из Арктического совета. Это может произойти, если деятельность организации вступит в противоречие с интересами Москвы, заявил ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов. По его словам, государство должно исходить из того, что в его арсенале наличествуют все доступные опции для внешнеполитического манёвра, в том числе и окончательный выход из Арктического совета, если его доктрина будет противоречить российским интересам.


Дипломат отметил, что в настоящее время совет функционирует «на самых малых оборотах». Норвегия, по праву ротации председательствующая в организации, пытается возобновить ее деятельность в полном формате, но не находит отклика у других арктических государств. Кроме того, у Москвы вызывает озабоченность фрагментация международного сотрудничества в Арктике, заключил посол.

Арктический совет является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе. В его состав входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

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#арктика
#россия
#взнос
#мид рф
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Министра внутренней безопасности США Майоркаса отправили в отставку
ТАСС: Министра внутренней безопасности США уволили из-за миграционного кризиса
14 февраля 2024, 05:17

Фото: iStock/csfotoimages

Палата представителей Конгресса США со второго раза поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, сообщает ТАСС. Он стал первым с 1876 года американским министром, импичмент которого поддержала нижняя палата Конгресса.
Резолюция об импичменте должна была набрать простое большинство голосов в Палате представителей, контролируемой республиканцами. В итоге резолюцию об отставке поддержали 214 человек, в то время как против выступили 213. В палате считают, что глава министерства внутренней безопасности несет вину за миграционный кризис, поскольку именно его ведомство отвечает за охрану границ страны.

Тем не менее, американские СМИ отмечают, что резолюция, вероятно, не будет поддержана Сенатом, контролируемым демократами. Да и президент США Байден уже выступил с осуждением решения Палаты представителей, напомнив, что Алехандро Майоркас — кубинский иммигрант из семьи политбеженцев.

«История не будет благосклонна к вам. Это вопиющий неконституционный партийный шаг, направленный против уважаемого государственного служащего», — цитирует заявление Байдена пресс-служба Белого дома.

Большинство граждан США выступают за установку барьеров на границе Техаса с целью противостояния нелегальному потоку мигрантов в страну, свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром Rasmussen Reports. По данным опроса, более двух третей (69%) опрошенных поддерживают текущую политику техасских властей по противодействию незаконному пересечению границы. Несогласны с подобными мерами всего 27% респондентов, в том числе примерно 15% выразили «категорическое несогласие».

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#импичмент
#министр
#конгресс сша
#мигранты
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Деменция Байдена может поставить планету на грань уничтожения
В Совбезе России заявили, что деменция Байдена может привести к ядерной войне
14 февраля 2024, 02:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вероятность случайной ядерной войны увеличивается из-за проблем со здоровьем у Джо Байдена, заявил в разговоре с РИА Новости замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Чиновник считает, что Байден является единственным лицом, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия. При этом американский лидер страдает провалами в памяти и часто забывает важные факты и детали, из-за чего вопрос случайной ядерной войны становится все более актуальным.

«Там и до глобальной катастрофы недалеко», — подытожил Попов.

Ранее бывший сотрудник аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действующий лидер США Джо Байден из-за связанных с памятью заболеваний формирует риски для Соединённых Штатов. Россия при этом не верит, что американский политик действительно способен управлять страной, добавил он. В свою очередь, специальный прокурор Роберт Хёр отметил, что президент лишился возможности вспоминать многие события.

Профессор университета Джона Хопкинса и хирург Марти Макари также выразил мнение, что у президента США Джо Байдена имеются признаки прогрессирующей возрастной деменции. Специалист отметил ухудшение когнитивных способностей у политика, указав на стремительное прогрессирование провалов в памяти и замедление речи. Хотя периодические забывания и ошибки в речи естественны для любого человека, Макари подчеркнул, что в случае американского лидера это наблюдается в более выраженной форме.

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#джозеф байден
#здоровье
#сша
#ядерное оружие
#война
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Интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X посмотрели уже более 200 млн раз
Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети Х превысило 200 млн
14 февраля 2024, 00:01

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Число просмотров поста журналиста и телеведущего Такера Карлсона с интервью российского президента Владимира Путина в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России) за минувшие четыре дня превысило 200 млн. Об этом сообщает РИА Новости.




Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявляла, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров.

По словам Симоньян, в истории журналистики не было такого интервью. Она подчеркнула, что только в социальной сети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт американского журналиста и иные ресурсы на разных языках.

Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети.

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#интервью
#владимир путин
#соцсети
#журналисты
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США не стали рассматривать предложение России о прекращении огня на Украине
Reuters: США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине
13 февраля 2024, 22:25

Фото: iStock/sb2010

Соединённые Штаты Америки отвергли предложение России о прекращении огня на Украине, об этом сообщает The Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Как сообщили в агентстве, предложение российская сторона сделала американской в 2023 году через посредников на Ближнем Востоке. Одним из требований России было сохранение территориальных приобретений, в обмен на признание территорий Москва была готова рассмотреть вариант прекращения огня на полях спецоперации.

Однако, Вашингтон даже не приступил к переговорам, отказавшись оказывать давление на Киев.

В Reuters подчеркнули, что Россия пыталась наладить контакт с Соединёнными Штатами по этому вопросу как в 2023 году, так и в начале 2024, но никакой обратной связи от Америки получено не было.

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#сша
#украина
#россия
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Членов ТИК научили реагировать на сложные моменты в дни голосования
13 февраля 2024, 20:08

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Подмосковье провели обучение представителей территориальных избирательных комиссий, которые в дальнейшем будут готовить членов участковых избиркомов региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
Главными темами обсуждения стали работа УИК в день перед первым днём голосования, открытие избирательных участков и начало работы комиссий, порядок голосования 15, 16 и 17 марта. Говорили также о голосовании вне избирательных участков, о порядке подсчёта голосов и о применении на участках видеофиксации.
«Такое обучение позволяет направить внимания тренеров – сотрудников ТИК на сложные моменты, которые могут возникать в дни голосования. Мы хотим сделать работу комиссий максимально понятной и простой, чтобы у них был единый алгоритм работы на территории региона», – пояснила член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Вера Маркина.
Ранее сообщалось, что Мособлизбирком провёл обучение территориальных избирательных комиссий Подмосковья правилам предвыборной агитации.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#обучение
#московская область
#подмосковье
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В России разработают систему материального поощрения наставников
Путин поручил разработать концепцию развития наставничества в России
13 февраля 2024, 20:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития наставничества в Российской Федерации до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.
Над выполнением этой задачи будут работать комиссии государственного совета РВ с привлечением комитета работодателей. Будет, в частности, организовано проведение специального конкурса для наставников «Быть, а не казаться!». Глава государства также поручил проработать возможность материального поощрения россиян, занимающихся наставничеством.

Поручение Путина будут выполнять Росмолодежи, министерство просвещения РФ, Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», обществу «Знание» и Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Доклад о его исполнении президент ждёт к 1 июля 2023 года.

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#движение
#президент
#поручение
#рф
#владимир путин
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«Всё прогнило»: На Западе признали неприятную правду про самих себя после интервью Путина
Geopolitika: Реакция на интервью Путина Карлсону говорит о том, что Запад сгнил
13 февраля 2024, 19:08

Фото: kremlin.ru

Реакция на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону говорит о том, что Запад сгнил, об этом пишет хорватское издание Geopolitika.
«Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем (кстати, не только американских, но и европейских, что подтверждает резкая критика Такера Карлсона со стороны Бориса Джонсона, кстати, тоже журналиста в прошлом!), показывает, насколько все прогнило», — пишет автор статьи.

В издании отметили, что западные политики очень боятся «пойти ко дну» из-за правды, которую вскрыл Путин для всего мира в ходе этого интервью.

Напомним, 1 февраля бывший ведущий американского телеканала Fox News впервые прилетел в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Материал был опубликован в 02:00 по московскому времени 9 февраля.

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#сша
#интервью
#владимир путин
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В ЕС предложили создать собственную программу ядерных вооружений
В Европарламенте предложили создать собственную программу ядерных вооружений
13 февраля 2024, 18:53

Фото: iStock/vadimrysev

В Европейском союзе планируют создать собственную программу ядерных вооружений, с таким предложением выступила заместитель председателя Европарламента Катарина Барлей в интервью для Tagesspiegel.
Барлей напомнила о недавнем высказывании бывшего американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что если Россия решит напасть на одну из стран Североатлантического альянса, то он будет «одобрять их (России) делать все, что они, черт возьми, захотят».

«С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение (в ЕС) на пути к созданию общеевропейской армии», — прокомментировала ситуацию политик.

По её словам, за ядерное сдерживание в европейском регионе сейчас отвечает Североатлантический альянс и призвала Соединённые Штаты выполнять свои обязательства.

При этом, ранее в испанской газете Mundo заявили, что Европа полностью отказалась нести какую-либо ответственность в сфере геополитики, безоговорочно понадеявшись на США.

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#ядерное оружие
#сша
#европа
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В Палестине считают Россию опорой в борьбе за независимость
Абдулхади: Палестина считает Москву опорой в борьбе за жизнь и независимость
13 февраля 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Палестина по праву считает Россию своей опорой в борьбе за жизнь как государства и независимость. Об этом заявил директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади.
ООП контролирует часть территории Палестины — западный берег реки Иордан, напоминает «РБК». Штаб-квартира организации находится в Рамалле. В кулуарах XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай» представитель ООП сказал, что считает «российских друзей» настоящей опорой. По словам Абдулхади, палестинский и российский лидеры проводят регулярные телефонные переговоры.

Политик также отметил, что Москва всегда поддерживала Палестину и могла бы крайне эффективно участвовать в мирном урегулировании в секторе Газа. В этой связи Абдулхади выразил сожаление по поводу того, что ХАМАС, контролирующий анклав, предпочёл обратиться за посредничеством к Катару.

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#москва
#переговоры
#палестина
#россия
#сектор газа
#хамас
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