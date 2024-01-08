Частная котельная в Климовске из-за аварии перейдёт на баланс муниципалитета

Частная котельная в подмосковном Климовске, где произошла авария, будет передана в муниципалитет, а жильцам, которые остались в домах без тепла, проведут перерасчет.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Котельная располагается на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам. По словам губернатора, достигнута договорённость о её передаче для дальнейшей эксплуатации.
- ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д.20);
- Гимназии им. Подольских курсантов (ул. Революции, д.2);
- УСЦ «Юность» (мкр. Климовск, проезд Юности, д.1).
Организовано горячее питание и чай. Есть возможность отдохнуть, а в УСЦ «Юность» принять теплый душ.
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Котельная располагается на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам. По словам губернатора, достигнута договорённость о её передаче для дальнейшей эксплуатации.
«У нас прошли переговоры с директором, котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Все-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче», - сказал Андрей Воробьев.В Климовске в круглосуточном режиме работают пункты временного пребывания. Они располагаются на базе:
- ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д.20);
- Гимназии им. Подольских курсантов (ул. Революции, д.2);
- УСЦ «Юность» (мкр. Климовск, проезд Юности, д.1).
Организовано горячее питание и чай. Есть возможность отдохнуть, а в УСЦ «Юность» принять теплый душ.
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Мария Фирсова