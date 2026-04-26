Чемпионат по поросячьему визгу провели в Эстонии
На городской ярмарке в Тарту состоялось необычное состязание. Эстония бросила вызов давним французским традициям и впервые организовала чемпионат по имитации поросячьего визга. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
Участники соревнования должны были продемонстрировать мастерство в трех ключевых аспектах: правдоподобности, силе и зрелищности издаваемых звуков. Жюри состояло из экспертов в области свиноводства, которые тщательно оценивали выступления конкурсантов. Победителю вручили половину свиной туши и набор колбасных изделий.
Стоит отметить, что идея подобных состязаний родилась во Франции. Там эта традиция существует уже почти полвека: с 1975 года в коммуне Три‑сюр‑Баиз ежегодно проходит фестиваль свиней La Pourcailhade. В рамках мероприятия тоже определяют лучшего имитатора поросячьего визга, сохраняя тем самым необычную, но колоритную культурную традицию.
