Чемпионат по поросячьему визгу провели в Эстонии

26 апреля 2026, 03:19

В Эстонии впервые провели чемпионат по имитации поросячьего визга

На городской ярмарке в Тарту состоялось необычное состязание. Эстония бросила вызов давним французским традициям и впервые организовала чемпионат по имитации поросячьего визга. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.