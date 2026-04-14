Николай Цискаридзе рассказал о духовном пути и пасхальных традициях

14 апреля 2026, 14:15

Цискаридзе: Вера была со мной на протяжении всей жизни

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Народный артист России, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в рамках круглого стола «Культурный код — диалог с будущим поколением», посвященном открытию Пасхального форума в Петербурге, рассказал, что родился в семье очень верующих людей.





Участие в мероприятии приняли школьники Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, а также Воскресной школы Константино-Еленинского женского монастыря и Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.





«Я родился в семье очень верующих людей, мы регулярно ходили на службы. В Советском Союзе, в Грузии вера не была запрещена, но мама была педагогом в привилегированной школе, поэтому мы ходили в храм далеко от дома. Мама всегда меня учила, что в церкви не нужно ничего просить, а нужно только благодарить», — приводит «Петербургский дневник» слова Цискаридзе.