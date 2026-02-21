Прощеное воскресенье 22 февраля: история праздника, традиция великого примирения и мудрость предков
В конце февраля, когда зима уже начинает уступать место робкому весеннему теплу, православные верующие отмечают особый день — Прощеное воскресенье. В 2026 году он выпадает на 22 февраля. Это финальный аккорд разгульной Масленицы и рубеж перед долгим Великим постом. Об истоках праздника и о том, как провести последний день Сырной седмицы, читайте в материале «Радио 1».
Евангельский отсчетПуть к этому дню начинается задолго до последнего масленичного застолья. За две недели до него Церковь вспоминает притчу о блудном сыне. История молодого человека, который ушел из отчего дома, растратил всё и вернулся с покаянием, — это прообраз каждого из нас. Мы все порой уходим «в страну далеку» от близких, от Бога, от своей совести. И нам важно услышать, слова которые когда-то произнес отец юноши: «Прощаю и принимаю».
Этот евангельский сюжет — корень традиции. В древности египетские монахи перед уходом в пустыню на все сорок дней поста просили друг у друга прощения, понимая, что могут не вернуться из опасного уединения. Так родился чин прощения — совершаемый один раз в год и связанный с евангельской заповедью о том, что христиане должны прощать друг другу взаимные греховные поступки, обиды и огорчения.
«Прости меня, грешного»Утром в храмах служится литургия, а вечером — удивительная вечерня, где священники меняют светлые облачения на темные, и начинается особый чин. Прихожане подходят к духовенству и друг ко другу с простыми и великими словами: «Прости меня!».
В ответ звучит: «Бог простит, и я прощаю». Не «ты не виноват» и не «забудем», а именно «Бог простит». Это признание нашего человеческого несовершенства. Мы можем забыть обиду, но исцелить рану может только Господь.
В семьях тоже царит особая атмосфера. После обеда или ужина домочадцы кланяются друг другу. Даже если не было большой ссоры, принято просить прощения за невнимание, за резкое слово, за то, что были слишком заняты собой. И, конечно, стол украшают блины — символ солнца и последний раз перед постом молочная пища на столе. Где-то еще слышен звон колоколов и гул масленичных гуляний, но к вечеру мир затихает, готовясь к Чистому понедельнику.
Мудрость предковВ народе этот день всегда был окутан приметами. Наши предки говорили: если на Прощеное воскресенье выдается ясная погода — весна будет теплой и ранней, а урожай — богатым.
Существовало поверье: если после ужина не убирать со стола, накрыв его чистой скатертью, то в доме весь год будет мир да лад. Наши деды верили, что энергия примирения в этот день настолько сильна, что даже злейшие враги могут обрести мир.
Но главное суеверие, ставшее реальностью нашей веры, — это твердая уверенность в том, что если не отпустить обиды в Прощеное воскресенье, то и пост не пойдет впрок. Нельзя идти вперед с грузом обиды на плечах.
Евангелие от Марка даёт нам практический совет словами Господа: «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
Тишина в душеВ современном мире, где мы привыкли отправлять смайлики и открытки в мессенджерах, Прощеное воскресенье возвращает нас к живому общению. Это не день для массовых рассылок «прости меня за всё». Это повод встретиться глазами с теми, кто рядом, и честно попросить прощения за боль и обиды.
Значение этого дня — в очищении. Мы стоим на пороге поста, как Адам перед вратами рая, и нам дается шанс снять с души тяжесть. Простить не значит согласиться с обидой, это значит отпустить себя из плена зла. И если после разговора с близким стало легче дышать — значит, праздник состоялся.