Черданцев: «Я на хейтеров не обращаю внимания»

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отметил, что не обращает никакого внимания на негатив людей в свою в интернете, а также на реакцию хейтеров общественности на его работу и события, которые происходит в его жизни.
«Я на этих людей, хейтеров, не обращаю внимания. Их — нет. Реакция подписчика, пользователя интернета — это же просто кнопка. Что и кто за ней скрывается, мы не знаем. Этот же человек может подойти ко мне, сфотографироваться. Обращать внимание на лайки и дизлайки в интернете я давно перестал. Это всего лишь интернет», — прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Черданцев.До этого комментатор «Матч ТВ»Георгий Черданцев получил телевизионную премию «ТЭФИ» как «лучший спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».
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