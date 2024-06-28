Чернышенко назвал срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией

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Роуминг между Россией и Белоруссией рассчитывают отменить до конца этого года.
Такой срок назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, российские операторы уже подтвердили готовность к отмене роуминга, и сейчас идут переговоры с белорусскими операторами.
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По его словам, российские операторы уже подтвердили готовность к отмене роуминга, и сейчас идут переговоры с белорусскими операторами.
«Мы планируем, что до конца года это произойдет, как нам поручили президенты России и Белоруссии», – сказал Чернышенко, отвечая на вопрос «Известий».Как напоминает издание, работа по отмене роуминга между двумя странами началась в 2017 году. С апреля 2022-го была отменена плата за определённое количество входящих вызовов в роуминге. 24 мая Владимир Путин заявил, что вскоре внутри Союзного государства будет отменён роуминг сотовой связи.
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Лора Луганская