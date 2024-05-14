Между Россией и Белоруссией могут отменить роуминг

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Российское Минцифры ведёт переговоры с коллегами из Белоруссии об отмене роуминга между странами, об этом сообщил и.о. главы ведомства Максут Шадаев в ходе заседания Государственной думы.
«Мы сейчас говорим о том, что у нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией. Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», — прокомментировал ситуацию Шадаев.
По его словам, главной проблемой в решении этого вопроса являются большие потери, которые ожидают белорусских операторов связи. Российские же операторы с этими убытками готовы смириться и ожидают согласия коллег из Белоруссии.
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Евгения Парфентьева