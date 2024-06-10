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Посол Белоруссии в России сообщил о решении проблемы роуминга к декабрю

Посол Белоруссии в России Крутой заявил о скором решении проблемы роуминга
10 июня 2024, 22:05
Фото: iStock/Andrzej Rostek

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга между странами к декабрю 2024 года, пишет РИА Новости.
По словам посла республики в Москве Дмитрия Крутого, тема роуминга — одно из ключевых поручений глав государств. Решение планируется приурочить к 25-летию Союзного государства России и Белоруссии, которое было создано в 1999 году.

Тарифы в роуминге двух государств не будут безлимитными, поскольку это окажет слишком высокую нагрузку на операторов. Основой станут усредненные данные Международного союза электросвязи, отметил Крутой.



Речь идет о тарифе, не превышающем 300 минут исходящих звонков и 20-25 мегабайт трафика, заключил он.

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#россия
#белоруссия
#телефон
Самолет с вице-президентом Малави Чилима мог потерпеть крушение
Nyasa Times: вице-президент Малави Чилима мог погибнуть при крушении самолета
10 июня 2024, 21:12

Фото: iStock/Kesu01

Вице-президент Малави Саулос Чилима мог погибнуть при крушении самолета.
Об этом заявила малавийская газета Nyasa Times, ссылаясь на показания очевидцев.

При этом администрация президента подтвердила факты исчезновения самолета и отмены главой Лазарусом Чаквера его поездок на Багамы и в Швейцарию.

В понедельник стало известно, что самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с радаров. По данным вещательной корпорации Би-би-си, на борту самолета Сил обороны Малави находятся еще девять человек.

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#африка
#президент
#самолет
#крушение
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В Чехии обвинили Россию в попытке поджечь пражские автобусы
Премьер Чехии: РФ финансировала сорванный поджог автобусов в Праге
10 июня 2024, 20:39

Фото: iStock/Chalabala

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил РФ в сорванной попытке поджога автобусов в Праге.
Сообщение передает Reuters.

Также, по сведениям агентства JV Press, в ночь со среды на четверг полиция Праги задержала 26-летнего иностранца из Южной Америки. Он пытался поджечь их в автобусном гараже с помощью горючего. Два дня назад злоумышленника арестовали, его обвинили в терроризме.

Фиала уверен, несостоявшийся поджог — элемент гибридной войны, которую Россия ведет против Чехии.

Ранее в Южной Корее заподозрили специалистов из России в разработке спутников-шпионов для КНДР.

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#чехия
#автобусы
#поджог
#россия
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Президент России обсудил Украину с лидером Бразилии
Путин обсудил Украину с лидером Бразилии Лула да Силвой по телефону
10 июня 2024, 20:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поговорил с лидером Бразилии Лула да Силвой по телефону, обсудив и конфликт на Украине.
Заявление появилось в официальном Telegram-канале Кремля. Путин пояснил предвыборные подходы России в связи с конференцией в Швейцарии.

В свою очередь, президент Бразилии сообщил об усилиях по созданию условий для переговоров, которые устраивали бы и Россию, и Украину.

В конце мая главы МИД КНР Ван И и советник лидера Бразилии Селсу Аморим предложили провести новую конференцию по Украине. По их мнению, она должна устраивать как Киев, так и Москву. Документ с призывом стал первым по спецоперации, подписанным КНР.

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#россия
#бразилия
#украина
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В Польше заявили, что к взрыву на заводе Mesko не причастны внешние силы
Дональд Туск: Внешние силы не причастны к взрыву на заводе Mesko в Польше
10 июня 2024, 20:11

Фото РИАНовости/Алексей Витвицкий

Внешние силы не причастны к взрыву на оружейном заводе Mesko в Польше. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», — цитирует РИА Новости слова польского политика.

В понедельник, 10 июня, на заводе Mesko произошел взрыв, есть пострадавшие. Одного человека не удалось спасти. В результате взрыва произошел пожар, его потушили.

Известно, что оружейный завод в 2022 году заключил контакт с Пентагоном о производстве переносных ЗРК для Киева. Компания также сообщала о запуске совместного с Украиной производства боеприпасов для танков.

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#пожар
#политика
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#новости
#польша
#украина
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Минобороны Финляндии: российский самолёт нарушил воздушного пространство страны
10 июня 2024, 19:54

Фото: istockphoto/Hasbi Sahin

Российский самолёт нарушил воздушное пространство Финляндии. Об этом заявили в министерстве обороны северного соседа России.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Минобороны Страны Суоми, инцидент произошёл над акваторией Финского залива утром 10 июня. Самолёт находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, в самой глубокой точке в двух с половиной километрах от границы.

Ранее в понедельник, 10 июня, министерство обороны РФ сообщало, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. На отдельных этапах полёта их сопровождали истребители иностранных государств.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его ведомство со всей серьёзностью относится к подозрению в нарушении территориальных границ страны. Он также добавил, что расследование возможного нарушения границы российским самолётом было начато немедленно.

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#самолёты
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#минобороны
#рф
#истребители
#граница
#финляндия
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Талибы* заявили о возможности приезда в РФ трудовых мигрантов из Афганистана
10 июня 2024, 19:12

Фото: istockphoto/Belyay

Несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном афганском правительстве Абдул Умари.
По его словам, представители Чеченской республики, Татарстана и других российских регионов предложили реализовывать возможности трудоустройства мигрантов из Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе. Абдул Умари также добавил, что этот вопрос поднимался на встрече с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также в ходе переговоров с представителями Дагестана.

Ранее министерство иностранных дел и министерство юстиции РФ обратились к президенту Владимиру Путину с предложением исключить «Талибан»* из перечня террористических организаций.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#пмэф
#рф
#афганистан
#мигранты
#переговоры
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Ушёл из жизни замглавреда агентства «Москва» Александр Малютин
10 июня 2024, 18:54

Фото: iStock/inga

Скончался заместитель главного редактора агентства «Москва», журналист Александр Малютин. Ему было 60 лет. Об этом говорится в Telegram-канале агентства.
«Скончался заместитель главного редактора Агентства «Москва» Александр Малютин. Александр Станиславович ушел в возрасте 60 лет. Скорбим», — говорится в сообщении.

Малютин родился в Новочеркасске 4 февраля 1964 года. В Ленинграде он окончил ЛГУ имени Жданова, кафедру статистического моделирования, а позднее и Военную академию тыла и транспорта.

В 1992 году он устроился на работу в газету «Коммерсантъ», где проработал семь лет. После он был редактором отдела бизнеса и финансов в «Газете.ru» и главным редактором газеты «Известия».

В Агентстве «Москва» Малютин работал с 2014 года: со дня его основания.

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#москва
#мид
#мид рф
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США и Польша создадут группу по противодействию РФ
Штаты и Польша создадут группу по противодействию РФ и для помощи Украине
10 июня 2024, 18:28

Фото: iStock/Stadtratte

США и Польша создадут группу по противодействию якобы дезинформации РФ и для помощи Украине, пишет телеканал ABC News.
По данным пресс-службы Государственного департамента США, новая группа объединит союзников, чтобы помогать точному освещению конфликта на Украине, усиливать голос народа и раскрывать манипуляции Кремля.

Польша якобы очень часто становится предметом подобных кампаний со стороны РФ, поэтому Варшава и Вашингтон наращивают совместные усилия.

В середине мая стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на кампанию против РФ «StopRussiaNow».

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#сша
#россия
#украина
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Депутат Водолацкий: Выборы в Европе — крах русофобской политики
10 июня 2024, 18:18

Фото: iStock/nicoletaionescu

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что результаты выборов в Европарламент демонстрирует крах русофобской политики Европы.
«Выборы, которые прошли в Европе, — это крах всей русофобской политики, которая все эти годы насаждалась в умы гражданского общества. Все понимали, что их обманывают, что сегодня Шольц, Макрон и все остальные являются марионетками англосаксов, что сегодня США делают из них какую-то колонию», — прокомментировал в беседе с RT Водолацкий.

Он сравнил политику лидеров западных стран с разрушающимся карточным домиком.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что прошедшие выборы в Европейский парламент раскрыли серьёзное недовольство населения.

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