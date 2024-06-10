Посол Белоруссии в России сообщил о решении проблемы роуминга к декабрю

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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга между странами к декабрю 2024 года, пишет РИА Новости.
По словам посла республики в Москве Дмитрия Крутого, тема роуминга — одно из ключевых поручений глав государств. Решение планируется приурочить к 25-летию Союзного государства России и Белоруссии, которое было создано в 1999 году.
Тарифы в роуминге двух государств не будут безлимитными, поскольку это окажет слишком высокую нагрузку на операторов. Основой станут усредненные данные Международного союза электросвязи, отметил Крутой.
Речь идет о тарифе, не превышающем 300 минут исходящих звонков и 20-25 мегабайт трафика, заключил он.
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Тарифы в роуминге двух государств не будут безлимитными, поскольку это окажет слишком высокую нагрузку на операторов. Основой станут усредненные данные Международного союза электросвязи, отметил Крутой.
Речь идет о тарифе, не превышающем 300 минут исходящих звонков и 20-25 мегабайт трафика, заключил он.
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Алёна Самарева