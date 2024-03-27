Чипированный Neuralink Нолан Арбо рассказал, как имплант изменил его жизнь

Фото: iStock/Gorodenkoff
29-летний Нолан Арбо, который оказался первым пациентом с имплантом Neuralink, рассказал о своих впечатлениях. Об этом Арбо написал в социальной сети X.
Парализованный ниже плеч Нолан Арбо поделился, что после чипирования он смог не только управлять компьютером, но и играть в видеоигры. Он рассказал, что после операции в течение двух часов играл в Civilization VI.
По его словам, впереди предстоит еще много работы, однако изменения происходят с ним уже сейчас. Арбо заключил, что читал информацию о том, что в ходе испытаний импланта сотрудники компании Маска якобы плохо обращались с животными. Сейчас же мужчина с уверенностью это отрицает.
Нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. О том, как прошла операция, какие цели преследовали исследователи, и возможны ли подобные опыты в России, читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Совет директоров Tesla и SpaceX обеспокоен пристрастием Илона Маска к наркотикам
Минтранс проработает вопрос расширения сети беспилотных перевозок на трассы М-12 и М-4
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
По его словам, впереди предстоит еще много работы, однако изменения происходят с ним уже сейчас. Арбо заключил, что читал информацию о том, что в ходе испытаний импланта сотрудники компании Маска якобы плохо обращались с животными. Сейчас же мужчина с уверенностью это отрицает.
Читайте также:
Совет директоров Tesla и SpaceX обеспокоен пристрастием Илона Маска к наркотикам
Минтранс проработает вопрос расширения сети беспилотных перевозок на трассы М-12 и М-4
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
Екатерина Коршунова