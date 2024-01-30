Илон Маск внедрил чип в мозг человека: катастрофа или шаг к бессмертию

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Нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. О том, как прошла операция, какие цели преследовали исследователи, и возможны ли подобные опыты в России, читайте в материале «Радио 1».
Чип для управления гаджетами вживили в мозг человека
«Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление проходит хорошо», - рассказал бизнесмен.По словам предпринимателя, первый продукт компании позволит с помощью мыслей использовать гаджеты.
Как будет работать чип
Устройство, разработанное Neuralink, внешне напоминает купсулу-приемник. Чип крепится за ухом, затем от него к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов. Один процессор величиной 4 на 4 мм обрабатывает информацию с 10 тыс. электродов.
Опыты по вживлению чипов в животных
Первый успешный опыт вживления чипа в мозг животного был получен в 2021 году. Макс рассказал об операции в феврале, а в апреле компания опубликовала видео с обезьяной, которая «силой мысли» играет в видеоигры.
«У нас есть обезьяна с имплантатом в черепе с крошечными проводами. Она может играть в видеоигры с помощью своего разума», — рассказывал миллиардер.
Вживление чипа в мозг: фантастика или реальность
Руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин прокомментировал заявление Илона Маска о внедрении чипа в человеческий мозг.
«Чудеса в этой жизни возможны, однако не понятно, что именно вживили, кому вживили, с какой целью. Кроме того, мы же всегда разговариваем с точки зрения доказательной медицины, поэтому пока не доказано обратное и не проведены какие-либо научные исследования, наверное, пока это фантастика», - пояснил эксперт.
Опыты по вживлению чипов в России
Сутормин также критично отозвался об идее Маска использовать нейрочипы для восстановления подвижности человека и рассказал, будут ли подобные опыты проводиться в России.
«Когда мы говорим об опыте, мы должны ставить цель и должны использовать какие-либо средства. Нельзя в настоящее время говорить о том, что мы будем вживлять и какую цель преследовать. Если мы говорим о том, что человек встал и пошел, нужно понять, почему он не вставал и не ходил. Если, например, он не ходил, так как у него была нарушено нервно-мышечная передача, и этот чип дает импульс, то вполне вероятно. Как, например, купируется тремор при паркинсонизме. Опять же, процент положительных исходов меньше 50, поэтому говорить о том, что где-то в мире налажено вживление, я не могу», - заявил Сутормин.
Управление гаджетами силой мысли
Сутормин оценил вероятность управления гаджетами силой мысли и заявил, что подобные технологии уже есть.
«Сейчас уже существует управление очками при помощи взгляда, но опять же, они реагируют на какое-то физическое воздействие, то есть на ширину зрачка, на движение глаза. Эти технологии уже есть, а вот управление силой мысли, это, наверное, фантастика.
Хотя, с другой стороны, у нас есть такая разработка: на человека надевается шапочка с электродами, и когда она снимается, идут биотоки, отвечающие за руку, В этот момент человек пытается сжимать парализованную конечность», - пояснил эксперт. Сутормин также добавил, что необходимо дождаться результатов опыта Илона Маска. Эксперт напомнил, что ранее уже проводились операции и привел в пример пересадку мозга.
«Мозг пересаживали, потом перестали об этом говорить, потому что все закончилось печально и быстро», - заключил Сутормин.
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