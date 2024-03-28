Число погибших от БАДов в Японии выросло до четырех, пострадавших — 106

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Еще два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи (ферментированный рис) фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии. Таким образом число летальных случаев выросло до четырех. Об этом сообщает агентство Kyodo.
В компании заявили, что с к ним обратились родственники умерших и сообщили им, что те принимали БАДы. Сейчас специалисты компании проводят расследование, чтобы выяснить, есть ли прямая связь между употреблением пищевых добавок и смертью.
Количество госпитализаций среди употреблявших данные добавки достигло 106, передает ТАСС. В Kobayashi Pharmaceutical допускают, что причиной заболеваний и летального исхода могли стать вещества, которые изначально не были предусмотрены в составе, но каким-то образом попали туда. Производство и продажа этих пищевых добавок полностью остановлена.
Ряд японских компаний, использующих в своих товарах красный рис кодзи, на фоне этой истории также объявили об отзыве продукции.
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Количество госпитализаций среди употреблявших данные добавки достигло 106, передает ТАСС. В Kobayashi Pharmaceutical допускают, что причиной заболеваний и летального исхода могли стать вещества, которые изначально не были предусмотрены в составе, но каким-то образом попали туда. Производство и продажа этих пищевых добавок полностью остановлена.
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Ювелина Бернст