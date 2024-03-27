В Японии после приема БАДов госпитализировали больше 100 человек

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В Японии после приема пищевых добавок госпитализировали 106 человек, два человека скончались, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.
Речь о БАДе Beni-koji Cholesterol Help с красным дрожжевым рисом от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical. Она предназначена для снижения уровня холестерина.
Kobayashi Pharmaceutical в свою очередь подтвердила случай смерти человека. Там утверждают, что погибший принимал данную пищевую добавку в течение последних трех лет, в результате чего у него развилось заболевание почек. Помле этого компания объявила об отзыве восьми добавок с использованием красного дрожжевого риса.
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«Правительство заявило, что под ответственностью производителей проведет экстренную проверку этого типа продукта питания, рекламирующего лечебные свойства, в категорию которого входит около 6 тысяч продуктов», — передает агентство.
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Ювелина Бернст