Чистой водой за пять лет обеспечили более 320 тысяч жителей Одинцовского округа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С 2019 года в Одинцовском городском округе модернизировали 10 водозаборных узлов, обеспечив 322 тыс. жителей чистой водой. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Помимо этого, по его словам, обновлено четыре участка сетей водоотведения и водоснабжения, семь котельных, пять очистных сооружений и канализационная насосная станция.
Как отметил Иванов, уже идут строительство и реконструкция очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде, в посёлке ВНИИССОК. Ремонтируется водозаборный узел в селе Каринское. Также в Каринском в этом году запланированы работы на очистных сооружениях.
Кроме того, реконструируют водозаборный узел в посёлке ВНИИССОК, а также построят сети водоснабжения и канализации в деревнях Мамоново и Баковка.
Жилищно-коммунальное хозяйство стало одной из главных тем, которую обсудили на встрече.
В планах по благоустройству на 2024 год – восемь дворов, 34 детские игровые площадки, 12 спортплощадок, 32 народные тропы, парк в микрорайоне Супонево и два новых велосипедных маршрута – «Раздоры – Жуковка» и «Связь трёх парков».
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«В этом году у нас планируется порядка 14 мероприятий с перекладкой сетей и модернизацией котельных. Это позволит подойти к отопительному сезону в полной готовности. Надеюсь, также без серьёзных аварий пройдёт следующая зима», – сказал глава округа.
Как отметил Иванов, уже идут строительство и реконструкция очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде, в посёлке ВНИИССОК. Ремонтируется водозаборный узел в селе Каринское. Также в Каринском в этом году запланированы работы на очистных сооружениях.
Кроме того, реконструируют водозаборный узел в посёлке ВНИИССОК, а также построят сети водоснабжения и канализации в деревнях Мамоново и Баковка.
Жилищно-коммунальное хозяйство стало одной из главных тем, которую обсудили на встрече.
В планах по благоустройству на 2024 год – восемь дворов, 34 детские игровые площадки, 12 спортплощадок, 32 народные тропы, парк в микрорайоне Супонево и два новых велосипедных маршрута – «Раздоры – Жуковка» и «Связь трёх парков».
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Лора Луганская