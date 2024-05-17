В Одинцовском округе за пять лет обновили треть дорожного покрытия

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
За пять лет в Одинцовском городском округе отремонтировали более 260 км дорог. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Он отметил, что в округе ведут большую работу по строительству и ремонту дорожной инфраструктуры.
«За последние пять лет отремонтировано больше 260 км, то есть примерно треть, дорожного покрытия. Вместе с правительством были реализованы крупные объекты, – например, реконструкция улицы Чистяковой в городе Одинцово. Это позволило большому микрорайону Трёхгорка, где проживают около 40 тыс. человек, беспрепятственно выезжать в сторону Москвы. Также мы реконструировали наш путепровод в Отрадном. Мы выполнили работы заблаговременно, и теперь жители смогут пользоваться объектом ещё десятки лет», – доложил Иванов.Он добавил, что до конца года в муниципалитете намерены приступить к строительству двух надземных пешеходных переходов через железнодорожные пути – в районе улиц Баковской и Вокзальной, а также возле ЖК «Рублёвский».
На встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.
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