В Одинцовском округе за пять лет обновили треть дорожного покрытия

За пять лет в Одинцовском городском округе отремонтировали более 260 км дорог. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Он отметил, что в округе ведут большую работу по строительству и ремонту дорожной инфраструктуры.