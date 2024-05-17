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В Одинцовском округе за пять лет обновили треть дорожного покрытия

17 мая 2024, 16:14
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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За пять лет в Одинцовском городском округе отремонтировали более 260 км дорог. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Он отметил, что в округе ведут большую работу по строительству и ремонту дорожной инфраструктуры.
«За последние пять лет отремонтировано больше 260 км, то есть примерно треть, дорожного покрытия. Вместе с правительством были реализованы крупные объекты, – например, реконструкция улицы Чистяковой в городе Одинцово. Это позволило большому микрорайону Трёхгорка, где проживают около 40 тыс. человек, беспрепятственно выезжать в сторону Москвы. Также мы реконструировали наш путепровод в Отрадном. Мы выполнили работы заблаговременно, и теперь жители смогут пользоваться объектом ещё десятки лет», – доложил Иванов.
Он добавил, что до конца года в муниципалитете намерены приступить к строительству двух надземных пешеходных переходов через железнодорожные пути – в районе улиц Баковской и Вокзальной, а также возле ЖК «Рублёвский».



На встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.

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Преподаватель спецдисциплин из Шатуры выиграл регэтап конкурса «Мастер года-2024»
17 мая 2024, 16:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Преподаватель спецдисциплин Шатурского энергетического техникума победил в конкурсе «Мастер года-2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Торжественная церемония закрытия регионального этапа всероссийского конкурса среди педагогических работников системы СПО прошла 16 мая.

«Конкурсанты презентовали более 50 направлений, среди которых аддитивные технологии, нейросети, реверсивный инжиниринг и другие. ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум» представлял преподаватель спецдисциплин Егор Лихачев. Он оказался в 20 лидеров среди 109 участников», — поделились в пресс-службе.

Замминистра образования Московской области Сергей Владимирович Куколев поздравил конкурсантов и вручил 10 лучшим призерам дипломы и памятные подарки.

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#шатура
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Чистой водой за пять лет обеспечили более 320 тысяч жителей Одинцовского округа
17 мая 2024, 16:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 2019 года в Одинцовском городском округе модернизировали 10 водозаборных узлов, обеспечив 322 тыс. жителей чистой водой. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Помимо этого, по его словам, обновлено четыре участка сетей водоотведения и водоснабжения, семь котельных, пять очистных сооружений и канализационная насосная станция.
«В этом году у нас планируется порядка 14 мероприятий с перекладкой сетей и модернизацией котельных. Это позволит подойти к отопительному сезону в полной готовности. Надеюсь, также без серьёзных аварий пройдёт следующая зима», – сказал глава округа.
Как отметил Иванов, уже идут строительство и реконструкция очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде, в посёлке ВНИИССОК. Ремонтируется водозаборный узел в селе Каринское. Также в Каринском в этом году запланированы работы на очистных сооружениях.

Кроме того, реконструируют водозаборный узел в посёлке ВНИИССОК, а также построят сети водоснабжения и канализации в деревнях Мамоново и Баковка.

Жилищно-коммунальное хозяйство стало одной из главных тем, которую обсудили на встрече.

В планах по благоустройству на 2024 год – восемь дворов, 34 детские игровые площадки, 12 спортплощадок, 32 народные тропы, парк в микрорайоне Супонево и два новых велосипедных маршрута – «Раздоры – Жуковка» и «Связь трёх парков».

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В Одинцовском округе за пять лет обновили треть дорожного покрытия

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#одинцовский городской округ
#андрей воробьёв
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#губернатор
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#глава
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В Ивантеевке сотрудники администрации провели рейд по безопасности
17 мая 2024, 16:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

На одной из железнодорожных станций Ивантеевки представители администрации провели рейд. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Жителям городского округа напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на объектах ж/д инфраструктуры.

«В рейде приняли участие старший инспектор ОДН ЛУ МВД России на станции Москва Ярославская, помощник прокурора Московско-Ярославской транспортной прокуратуры, специалист по охране труда и главный инженер РЖД ПЧ-9, представители Администрации округа. Участниками проведены разъяснительные беседы с гражданами о необходимости неукоснительного соблюдения правил при переходе через ж/д пути, высадке и посадке в пассажирский транспорт», — подчеркнули в пресс-службе.

Также участникам профилактического мероприятия вручили памятки с правилами и агитационными материалами.

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#ивантеевка
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Готовность путепровода над ж/д путями в Опалихе достигла 60%
17 мая 2024, 15:58

Фото: Артём Мишуков

Путепровод через МЦД-2 возводят у железнодорожной станции Аникеевка в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, в настоящее время готовность объекта составляет 60%, передаёт корреспондент Артём Мишуков.
«Сейчас ведётся подготовка первого пролётного строения к нанесению гидроизоляционного покрытия. Готова также площадка для возведения металлоконструкций. На втором пролётном строении началось омоноличивание балок и обратная засыпка подпорных стен», — рассказал инженер компании-подрядчика «Мехколонна СТС» Сергей Трантов.
Он добавил, что с начала лета строители приступят к монтажу металлических конструкций пролётного строения.

Отмечается, что завершить строительство и открыть движение по новому путепроводу планируется до конца 2024 года.

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#дороги
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Первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн вручил паспорта активистам
17 мая 2024, 15:45

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн вручил паспорта активистам Движения Первых. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Вручение паспортов прошло в Доме Правительства Московской области.

«Акция «Мы – граждане России» проходит в нашем регионе уже больше года. За прошлый месяц паспорта вручили 208 подросткам, а всего за первый год документ в обложке Первых получили больше 1 000 активистов Подмосковья. На память каждому участнику особой церемонии достался эксклюзивный подарок – обложка на паспорт с символикой Движения», – поделился Илья Бронштейн.

Также активисты после торжественной части смогли задать вопросы на разные темы: карьерную ориентацию, развитие детских центров и тайм-менеджменент в жизни современного школьника.

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В Королёве завершили остекление здания детсада на 107 мест
17 мая 2024, 15:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 107 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Театральный парк» в Королёве, о ходе работ рассказали в Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте завершены монолитные работы и остекление, а также кладка внутренних перегородок. На фасаде уложен утеплитель, установлены кронштейны и пожарные отсечки. Места общего пользования на первом и втором этажах оштукатурены. В здании идёт монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.
Общая площадь детского сада составляет около двух тысяч квадратных метров, в здании предусмотрены помещения для групп, кружковые, залы для физкультуры и музыки, столовая с кухней, медицинский пункт с кабинетом медсестры и процедурной, а также методические кабинеты.

Ввести новый детский сад в эксплуатацию планируется во втором квартале текущего года.

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В Наро-Фоминске состоялось открытие автопробега «Дорогами Победы»
17 мая 2024, 15:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск

В Наро-Фоминске 16 мая состоялось торжественное открытие патриотического автопробега «Дорогами Победы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В мероприятии приняли участие и выступили с приветственными речами Начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин и председатель Совета депутатов НФГО Геннадий Пензов.

«Патриотический автопробег «Дорогами Победы» в память о павших в годы Великой Отечественной войны стал своеобразным вкладом в общее дело сохранения исторической памяти, послужил укреплению связей между городами, между людьми. Низкий поклон всем нашим ветеранам и защитникам Отечества! Вечная память настоящим Героям», — отметил председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.

В общей сложности в мероприятии приняли участие 16 человек – это пилоты с инвалидностью, управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на креслах-колясках.

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В Одинцовском городском округе в 2024 году построят шесть школ и пять детсадов
17 мая 2024, 15:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Шесть школ и пять детских садов планируется построить в Одинцовском городском округе в текущем году. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов губернатору Московской области Андрею Воробьёву. На встрече подвели итоги работы за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.
«Одинцово – особая территория, вы всегда на виду. Сегодня вы впереди по многим показателям, например, по инвестициям. В то же время всегда есть то, что можно улучшить. Я знаю, что вы много встречаетесь с жителями, стараетесь обсуждать те или иные проблемы на разных территориях. Это и строительство путепровода в Малых Вязёмах, и поликлиники в ЖК «Гусарская баллада», и всё, что связано с транспортом, экологической безопасностью. Это очень серьезные вызовы», – сказал Воробьёв.
Одна из главных задач – строительство социальной инфраструктуры. Население муниципалитета растёт. Параллельно увеличивается потребность в школах, детсадах, больницах и других объектах.
«За пять лет мы приросли на 150 тыс. человек. Кроме того, на территории округа – более 600 садовых товариществ, около 79 тыс. частных построек. Таким образом, более миллиона человек одновременно находится на территории муниципалитета и пользуется социальной инфраструктурой. Поэтому основной задачей было создавать её опережающими темпами», – сказал Иванов.
В этом году, по его словам, в городском округе огромный объём социального строительства.
«Мы планируем ввести ещё шесть школ, в том числе в новых микрорайонах. Это еще около 4 тыс. мест для детей. Построим пять садиков за счёт инвесторов, которые будут переданы муниципалитету», – поделился планами глава.
Продолжается и капремонт социальных объектов, доложил Андрей Иванов губернатору. Так, например, вновь откроются школа им. Пронина в Звенигороде, Большевяземская школа, сады №55 и №65 в Одинцове.

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#московская область
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#детские сады
#инфраструктура
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В Серпухове построят швейный цех по выпуску верхней одежды
17 мая 2024, 15:11

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Цех, в котором будут шить верхнюю одежду, появится в Серпухове, инвестор уже получил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Согласно плану, будет построен двухэтажный швейный цех общей площадью 1,4 тыс. квадратных метров. На первом этаже будут зоны приема ткани и фурнитуры, контроля качества выпущенной продукции, а также зона упаковки и хранения готовых изделий. Само производство, а именно — отделение раскроя, пошивочная и гладильная на втором этаже», — говорится в сообщении.
Завершить строительство и запустить производство планируется в мае будущего года. В цехе в год будут отшивать около двух миллионов готовых изделий.

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#экономика
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